Sony Inzone H9, le cuffie da gaming su Amazon a prezzo BASSISSIMO

Durante il periodo natalizio gli amanti del gaming possono rifarsi ad Amazon per fare i loro acquisti. Gli ultimi ultimi giorni prima del Natale possono comportare sconti ancora più interessanti e a rientrare tra questi oggi ci sono le cuffie Sony Inzone H9. Questo prodotto, dotato di caratteristiche tecniche ineccepibili per quanto riguarda il mondo del gioco, è provvisto anche di un’ottima estetica.

È davvero difficile trovare di meglio, peraltro ad un prezzo così contenuto. Le cuffie Inzone 9 di Sony, pur essendo abbastanza costose, mostrano un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Oggi su Amazon è possibile trovarle con il 20% di sconto, per un totale di 239 €. Gli anni di garanzia sono due e la consegna avverrà al massimo entro dopodomani a casa vostra.

Le Sony Inzone H9 sono in sconto, ecco le loro caratteristiche

Ciò che contraddistingue queste cuffie da gaming è soprattutto il design, a tratti futuristico oltre che comodo. Le Sony Inzone H9 sono inoltre provviste di 360 Spatial Sound, una tecnologia in grado di avvertire i movimenti degli avversari prima che possono possano notarvi.

La comodità è il vero punto di forza, grazie ai morbidi cuscinetti e all’archetto rivestito che distribuiscono il peso delle cuffie in maniera uniforme. L’eliminazione del rumore grazie alla tecnologia Sony 1000x è il fiore all’occhiello, ma è disponibile anche la modalità Ambient Sound.

Secondo quanto riportato, le cuffie di Sony sono tra le più amate in assoluto. Chi gioca in maniera assidua, vuole avere il meglio e questo prodotto lo rappresenta alla grande. Le Inzone H9 sono disponibili oggi con il 20% di sconto e con un prezzo totale di 239 €, compresi i soliti due anni di garanzia. Se si tratta di un regalo di Natale, state tranquilli: basterà attendere solo un paio di giorni per la consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.