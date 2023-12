Sony SRS-XE300 al 50% su Amazon e consegna prima di Natale

Le festività natalizie stanno per entrare nel vivo e per godersele al meglio c’è bisogno della giusta colonna sonora. Il Sony SRS-XE300 è uno speaker Bluetooth che, nonostante il design compatto e portatile, offre un suono ricco e coinvolgente. Il prezzo di listino dell’altoparlante è di 199 euro ma oggi, grazie allo sconto del 50%, è acquistabile a soli 99,99 euro, spedizione inclusa. E la consegna è garantita prima di Natale.

Il Sony SRS-XE300 ha un look moderno, con una forma rettangolare. È realizzato in plastica resistente agli urti ed è dotato di un driver full-range da 46 mm e di un tweeter da 20 mm. Il driver full-range si occupa della produzione di bassi, medi e alti, mentre il tweeter è responsabile della produzione di alti. L’altoparlante utilizza la tecnologia Extra Bass del colosso giapponese per produrre bassi profondi e potenti.

L’altoparlante offre un suono ricco e coinvolgente che è ideale per una varietà di generi musicali. Il suono è bilanciato e dettagliato, con bassi potenti e alti nitidi. L’altoparlante è anche dotato di una funzione di equalizzazione che consente di personalizzare il suono in base alle proprie preferenze.

Il Sony SRS-XE300 offre una serie di funzionalità che lo rendono un altoparlante versatile e pratico. L’altoparlante supporta il Bluetooth 5.0 quindi è possibile collegarlo a dispositivi compatibili in modo rapido e semplice, come smartphone e tablet. L’altoparlante supporta anche la funzione Party Connect, che consente di collegare fino a 100 altoparlanti compatibili per creare un’esperienza audio coinvolgente.

La batteria integrata che offre un’autonomia fino a 24 ore con una singola carica. La batteria è ricaricabile tramite USB-C e la ricarica completa richiede circa 3,5 ore. Lo speaker di Sony è infine impermeabile e resistente alla polvere secondo lo standard IP67.

