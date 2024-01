Andate a ruba prima di Natale, le cuffie Bluetooth Sony WH-CH520 sono nuovamente disponibili con consegna in meno di 24 ore. Questa non è però l’unica buona notizia del giorno. Le cuffie – tra le più popolari della categoria – sono scontate del 44% e questo significa che costano 39€, spedizione compresa.

Oggi si mette a segno un vero affare: le cuffie Sony WH-CH520 costano meno di 40€ su Amazon

Con un design leggero e confortevole, le Sony WH-CH520 sono progettate per un uso prolungato senza affaticare le orecchie. La connettività Bluetooth consente di collegare facilmente le cuffie a dispositivi compatibili come smartphone, tablet o computer (desktop o laptop non fa differenza). Così si elimina l’ingombro dei cavi e ci si apre ad una maggiore libertà di movimento durante l’ascolto della musica o la visione di contenuti.

Le cuffie Sony WH-CH520 sono dotate di un driver dinamico da 30 mm che produce un suono potente e bilanciato (certificazione 360 Reality Audio). Questo si traduce in bassi profondi e dettagli nitidi nelle frequenze più alte. Inoltre, non mancano utili funzioni per migliorare l’esperienza di ascolto, come il controllo dei bassi che permette di regolare l’intensità dei bassi in base alle preferenze personali.

Altra importante caratteristica delle cuffie Sony è l’autonomia della batteria. Con una singola carica completa, queste cuffie possono durare fino a 50 ore di riproduzione continua. Ciò significa che è possibile godere di lunghe sessioni di ascolto senza doversi preoccupare di ricaricarle frequentemente.

Le cuffie sono anche dotate di un microfono integrato, utile per effettuare chiamate in vivavoce senza dover rimuovere le cuffie. Una soluzione particolarmente utile quando si utilizzano le cuffie in movimento.

