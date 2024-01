Sorprendente TV pieghevole da 137 pollici: costa 200.000 dollari

Il CES 2024, così come per gli anni passati, offre una vasta panoramica sulle nuove tecnologie che presto popoleranno le nostre case. In alcuni casi, però, si va ben oltre la portata dei comuni consumatori, con oggetti dalle funzionalità (e soprattutto dai costi) difficilmente accessibili.

Rientra nella categoria dei prodotti “fantascientifici” la televisione pieghevole presentata dall’azienda C Seed, ovvero la straordinaria N1. Si tratta di un prodotto proposto sul mercato in pochissimi esemplari, dotato di uno schermo da 137 pollici e della capacità di poter essere piegata su se stessa quando non viene utilizzata.

Basta infatti premere un pulsante affinché le varie parti del display si richiudano, andando a occupare pochissimo spazio. Il processo di chiusura, a quanto pare, richiede circa 2 minuti e mezzo.

N1 è una TV pieghevole straordinaria per tecnologia e qualità dell’immagine

Di N1 risulta anche impressionante il fatto che, pur essendo uno schermo diviso in diverse sezioni, non sembrano esistere divisioni visibili durante l’utilizzo. Ciò è possibile attraverso una particolare tecnologia, nota come Adaptive Gap Calibration. Quest’ultima permette di misurare automaticamente, attraverso appositi sensori, le distanze infinitesimali tra i pannelli, andando poi a calibrare i LED adiacenti per rendere uniforme l’immagine riprodotta.

Come è facile intuire, N1 si presenta come una TV con specifiche tecniche di altissimo livello, con una qualità dell’immagine impressionante. Lo schermo può ruotare di 180 gradi. Lo schermo ha una risoluzione 4K e può raggiungere una luminosità di picco di 4.000 nit, con HDR e un’ampia gamma di colori.

I veri dolori arrivano quando è il momento di mettere mano al portafoglio. N1, infatti, ha un costo di ben 200.000 dollari (installazione e configurazione inclusa). Va detto che esistono anche altre versioni più costose del televisore: quella da esterni, per esempio, costa 240.000 dollari, mentre per chi vuole risparmiare un po’, vi è anche una versione “mini” da 103 pollici. In quest’ultimo caso, bastano 110.000 dollari per portarsi a casa il dispositivo.