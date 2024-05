Per la prima da quando è stato lanciato su Amazon, iPhone 15 Pro può essere acquistato a meno di 930 euro (compresa spedizione). È ovviamente il nuovo minimo storico per lo smartphone Apple di ultima generazione con design in titanio, display OLED con refresh rate ad 120Hz e uno dei migliori comparti fotografici oggi in circolazione.

iPhone 15 Pro è lo smartphone in titanio per foto di livello professionale (-310€)

Esteticamente, la principale novità risiede nel materiale della struttura, per la prima volta in titanio nella storia della serie Pro. Grazie a questa soluzione, iPhone 15 Pro può contare su una robustezza superiore ma non rinuncia alla leggerezza, garantendo una sensazione di qualità premium al tatto.

Il display è l’apprezzato Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con qualità visiva eccezionale, colori brillanti, neri profondi e dettagli nitidi. Eccezionale è anche la tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo a 120Hz, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva in ogni ambito, dal gaming alla visione di contenuti in streaming. Non mancano ovviamente il TrueTone, l’ampia gamma cromatica (P3) e la modalità always-on.

Il motore è il nuovo chip A17 Pro, il processore mobile più potente mai realizzato da Apple. Questo offre prestazioni CPU e GPU nettamente superiori rispetto al modello precedente, e questo si nota soprattutto quando lo smartphone viene messo alla prova con attività più impegnative. Compreso il gaming, visto che su questo dispositivo è possibile giocare anche a videogiochi AAA come Assassin’s Creed Mirage.

Il sistema fotografico, vera punta di diamante, è così composto:

Fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione

Ultra-grandangolo da 12 megapixel

Teleobiettivo 2x da 12 megapixel (tramite sensore quad-pixel)

Teleobiettivo 3x da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine

Fotocamera anteriore da 12 megapixel con Photonic Engine

Non sono meno importanti altre caratteristiche, come il Tasto Azione (a cui è possibile assegnare una funzione preferita), la possibilità di registrare video ProRes fino a 4K a 60fps su periferica esterna, l’audio spaziale, il Face ID e il connettore USB-C compatibile con ricarica, DisplayPort e USB-C 3 fino a 10 Gbps.