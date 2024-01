Sorveglia la casa con la telecamera 2K, rileva il movimento e costa meno di 20 €

Oggigiorno quando si abbandona il proprio ambiente domestico per delle commissioni o per altre altre necessità, sovviene sempre un po’ d’ansia. Quello che si sente in giro non è certo d’aiuto, con i tanti furti che si verificano ormai regolarmente. A tal proposito può essere molto utile una telecamera da interni, molto meglio se provvista di un sensore in alta definizione.

Quella di Kawa, oggi disponibile su Amazon, ha un prezzo davvero accessibile per tutti. Con un coupon del 50% disponibile in fase di acquisto, la si potrà pagare solo 19,99 €. Sarà a casa vostra entro 48 ore al massimo.

La telecamera 2K che rileva ogni movimento e con sirena d’allarme

Provvista di un design molto interessante e simpatico, può ruotare su se stessa fino a 360°, non lasciando nessun angolo della stanza inesplorato. La telecamera è dotata di una risoluzione in 2K e di un sensore del movimento, in modo da avvisare con una notifica il proprietario di casa ogni volta che verrà rilevato qualcosa.

C’è anche una pratica sirena che emetterà un rumore d’allarme proprio per avvisare il malintenzionato di essere stato scoperto.

Chi vuole avere la sicurezza massima all’interno del proprio ambiente domestico quando non si trova in casa, deve dunque acquistare questa telecamera. Non importa se il marchio sia conosciuto o meno: l’azienda sembra aver lavorato veramente alla grande.

Non manca davvero nulla, né dal punto di vista estetico, né dal punto di vista delle specifiche tecniche. A dimostrarlo sono i tanti utenti che hanno acquistato il prodotto e che ad oggi si trovano molto soddisfatti. A garantire l’ottima possibilità ci pensa anche il prezzo di vendita che passa da 39,99 a soli 19,99 € grazie al coupon del 50% da attivare in pagina. La telecamera sarà a casa vostra entro due giorni e con due anni di garanzia.

