SOTTOCOSTO a sorpresa: l'HP Chromebook è il portatile più acquistato

La amatissimo computer portatile HP Chromebook 14a è ritornato in sconto su Amazon con le sue splendide caratteristiche tecniche.

Quello che è uno dei portatili più venduti degli ultimi anni, torna con il 23% di sconto e con un prezzo totale di soli 269,99 €.

Il computer portatile Chromebook di HP ha lo schermo FHD

La prima motivazione per cui acquistare assolutamente questo computer sta nel design, classico e resistente allo stesso tempo. HP ha provveduto a realizzare un computer portatile che può resistere ad ogni tipo di stress senza riportare danni. Esteticamente dunque è molto bello, oltre che facilmente trasportabile visto il peso esiguo.

Passando al comparto riguardante le specifiche tecniche, siamo di fronte alla principale motivazione per cui acquistare questo computer risulta oggi la scelta giusta. Il Chromebook di HP offre prestazioni stupefacenti grazie al connubio perfetto di specifiche. Si parte dal processore Intel Celeron N4120 che con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria eMMC e il sistema operativo ChromeOS garantisce una velocità paragonabile a portatili molto più costosi.

Il merito è da attribuire soprattutto al sistema operativo che è velocissimo e che non necessita di componenti hardware al top. Chi vuole il computer portatile perfetto poi non può non desiderare uno schermo di questo genere, un’unità da 14″ in full HD.

Dopo aver visto le straordinarie caratteristiche tecniche e l’estetica minimale e resistente di questo computer, la conclusione è una: bisogna acquistarlo subito. Trovare un connubio del genere è davvero difficile, soprattutto ad un prezzo così basso. Il Chromebook di HP non a caso è uno dei più acquistati nell’ultimo periodo, complice anche il prezzo sensibilmente ribassato.

Con il 23% di sconto applicato su Amazon, il costo finale arriva a 269,99 €, qualcosa di impensabile fino a qualche mese fa. Basterà attendere poi solo un giorno grazie alla spedizione veloce gratis e ci saranno anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.