Sottocosto Amazon, le 5 migliori SMART TV 4K da comprare

Avete voglia di cambiare la vostra televisione ma non sapete cosa acquistare? C’è una lista veramente infinita di prodotti di livello, anche se questa volta si va dritti sulle smart TV più interessanti.

Tra i brand più in voga del momento ce ne sono alcuni che su Amazon stanno raccogliendo un gran successo, soprattutto in virtù dei prezzi. A seguire infatti ecco le 5 TV più convenienti da acquistare tra i marchi principali.

Samsung Crystal UHD da 43″ a soli 369 €

L’ampiezza dello schermo di questa TV è da 43″, con risoluzione in 4K e tante tecnologie dalla sua parte per un’immagine chiara e definita. Il prezzo scende del 3% per un totale di 369 €.

TCL 4K HDR da 50″ a soli 306 €

Tra i marchi più importanti non può mancare TCL che con questo esemplare dotato di tecnologia HDR da ben 50″, mostra un prezzo di soli 306 €.

LG UHD 4K da 50″ a soli 409 €

Leader assoluta nel mondo delle smart TV è sicuramente LG che su Amazon oggi vede in sconto la sua Ai ThinQ da 50″ in 4K. Il prezzo equivale a soli 409,40 €.

Samsung Crystal UHD 4K da 65″ a 679 €

Se ricordate la prima TV della lista, ecco una variante più grande con ben 65″ di ampiezza. Ad offrirla è sempre Samsung, sempre con il 3% di sconto per un prezzo totale di 679 €.

LG OLED evo da 48″ in sconto a 1099 €

Il pezzo forte è proprio qui, alla fine, con i suoi 48″ di ampiezza e con la sua tecnologia OLED. La LG OLED evo mostra tutta la qualità che cercate e lo fa con uno sconto dell’8% per un totale di 1099 €.

