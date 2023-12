Sottocosto Amazon, le migliori 7 smart TV per Natale

Il Natale è quel periodo durante il quale si ama trascorrere del tempo con la propria famiglia e con i propri cari in generale. Quelle serate davanti alla TV possono accendere il clima delle festività in maniera ulteriore, magari davanti ad un bel film in alta qualità. Una smart TV può tornare sicuramente utile e se avete intenzione di prenderne una nuova, potrebbe essere il momento giusto su Amazon.

Qui in basso c’è un elenco con alcuni esemplari appartenenti a marchi molto famosi che potrebbero fare al caso vostro, la maggior parte tutti in sconto. Ovviamente arriverebbero tutti prima di Natale.

Hisense da 32″ in Full HD a 179 €

Hisense da 43″ QLED in 4K a 329 €

Smart TV TCL da 40″ in Full HD a 259,90 €

Metz da 50″ in 4K a 299,99 €

Smart TV LG NanoCell in 4K da 55″

Smart TV Hisense da 55″ in 4K a 549 €

Hisense da 43″ in 4K a 279 €

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.