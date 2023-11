Sottocosto Amazon su due ottime telecamere YI Home FHD

Se desiderate stare tranquilli in casa anche quando non ci siete, guardando ugualmente tutto ciò che accade, dovete acquistare delle telecamere di sicurezza. Tra quelle più gettonate in assoluto ci sono certamente le YI Home.

Si tratta di dispositivi molto belli esteticamente e soprattutto estremamente funzionali per via delle molteplici possibilità che garantiscono. Non a caso sono tra le più acquistate in assoluto su Amazon, sito che oggi le rende disponibili in sconto.

Oggi infatti sul famoso sito e-commerce potete portarle a casa con il 10% in meno per un prezzo totale di 44,99 €.

YI Home, le telecamere migliori per gli interni

Queste YI Home hanno una risoluzione in full HD a 1080 pixel e garantiscono la sorveglianza dell’ambiente interno continua. Possono rilevare ogni movimento e avvisare il proprietario di casa con una notifica istantanea.

Inoltre hanno l’audio bidirezionale, ciò significa che si potrà ascoltare ogni rumore e che si potrà anche parlare mediante i piccoli altoparlanti integrati. Tutte le impostazioni sono modificabili tramite l’applicazione ufficiale.

Traendo le giuste conclusioni, non possono che essere fondamentali due telecamere del genere all’interno del proprio ambiente domestico. Metterle nei luoghi più sensibili può determinare più tranquillità, soprattutto quando non si è in casa. Potrete avere occhi e orecchie ovunque grazie alle loro funzionalità. YI Home è una sicurezza: sono moltissimi gli utenti che le hanno acquistate su Amazon durante l’ultimo periodo, comportando dunque anche un maggior grado di fiducia da parte delle altre persone.

Oggi peraltro, grazie al 10% di sconto, sarà possibile portarle a casa per un prezzo di soli 44,99 €. Ciò significa che due telecamere di marca saranno vostre con un prezzo di circa 22 € l’una. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e soprattutto la possibilità di restituirle entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.