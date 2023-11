Sottocosto Samsung Galaxy S23 con un regalo su Amazon

Il 2023 è stato un anno pieno zeppo di presentazioni di nuovi smartphone, con un occhio sul futuro che vede Samsung in vantaggio. L’azienda sudcoreana durante lo scorso mese di febbraio ha dato vita alla sua nuova gamma Galaxy S23, all’interno della quale ci sono tre dispositivi.

Oggi quello di base arriva in sconto su Amazon con tutte le sue caratteristiche ottime e con un prezzo mai visto prima d’ora. Le specifiche vedono presenti un display eccezionale, una fotocamera di primo livello e soprattutto un’ottima batteria.

Quello che stupisce oggi è la spedizione, siccome ordinando ora il prodotto, potrete riceverlo già domani a casa vostra. Per quanto concerne invece il prezzo di vendita, c’è uno sconto su Amazon del 26%, il quale concede dunque la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S23 a soli 729 €.

Come sempre ci sono due anni di garanzia e da novembre anche la possibilità di restituire il prodotto entro il 31 gennaio 2024. È incluso il caricatore in regalo, pezzo che all’interno della scatola di solito non compare.

Il Samsung Galaxy S23 è ancora uno dei migliori, ecco le specifiche

In primo luogo stupisce il display, un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1″ di ampiezza con risoluzione in QHD. Oltre a questo che è il punto di forza del Samsung Galaxy S23, ecco il processore, uno Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”.

Di fianco, in questa variante, c’è una memoria RAM da 8 GB mentre la memoria interna consiste in 128 GB. La fotocamera sul retro mostra tre sensori, con il principale da ben 50 MP. La batteria invece è da 3900 mAh.

Di specifiche tecniche ce ne sono in abbondanza per reputare questo smartphone uno dei migliori su piazza. Per quanto concerne appunto la telefonia mobile ad oggi non c’è nulla di meglio tra i top di gamma di base. Il Galaxy S23 è un prodotto impeccabile che garantisce autonomia, prestazioni e divertimento grazie alla sua multimedialità.

Il prezzo di vendita oggi scende del 26% e tocca un totale di 729 € con due anni di garanzia da sfruttare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.