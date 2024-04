L’acquisto di una soundbar può migliorare in modo significativo l’esperienza di visione TV grazie ad una qualità superiore del suono in uscita. Nel caso della ULTIMEA Apollo S60 con potenza da 280W, poi, l’installazione è ancora più versatile dal momento che la periferica può letteralmente dividersi in due. A completare il tutto ci pensa poi il subwoofer incluso nella confezione.

Il prezzo di listino della soundbar 2-in-1 è di 229,99 euro ma oggi, grazie al doppio sconto Amazon, la paghi solo 139,99 euro, spedizione compresa. Per il massimo risparmio ricorda di applicare manualmente il coupon (20€)

La soundbar Bluetooth 2-in-1 con subwoofer di ULTIMEA ti fa sentire come al cinema

La Apollo S60 di ULTIMEA è una soundbar a 4.1 canali che offre un’esperienza audio coinvolgente. Il design è abbastanza compatto, e la potenza di 280W e il subwoofer wireless in dotazione garantiscono un suono potente e ricco di bassi.

A proposito del design, la periferica ha un look moderno che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento. La si può posizionare davanti alla TV, montarla a parete oppure ai due lati del televisore. Questo è possibile perché la soundbar si divide letteralmente in due speaker e in base a come vengono posizionati, possono garantire un’esperienza d’ascolto ancora più immersiva.

In termini di funzioni e connettività, c’è tutto o quasi:

Bluetooth 5.3 per riprodurre musica in streaming wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi

per riprodurre musica in streaming wireless da smartphone, tablet o altri dispositivi HDMI ARC

Ingresso ottico

Ingresso AUX

Porta USB

Comodo telecomando per controllare tutte le funzioni della soundbar anche dal divano di casa

Il suono sprigionato dalla Apollo S60 è potente e chiaro, con il subwoofer wireless in dotazione che dona profondità e corpo all’audio, rendendolo ideale per guardare film, eventi sportivi e anche giocare. La soundbar è inoltre dotata di 3 modalità di equalizzazione preimpostate per ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto che si sta guardando o ascoltando.

