Soundbar con altoparlanti e subwoofer REGALATI su Amazon

Un intero sistema surround è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco. Basato su una soundbar accompagnata da altri altoparlanti e da un subwoofer, l’intero apparato è il più venduto sul sito e-commerce.

Tutto funziona in perfetta sinergia, portando l’ambiente domestico a diventare un cinema vero e proprio. Grazie ad Amazon che ha offre un prezzo di soli 119,99 €, l’acquisto diventa accessibile per tutti. Questo perché c’è il 30% di sconto insieme ad un coupon da 20 €. Sono due gli anni di garanzia e ovviamente c’è anche la spedizione veloce

Il sistema surround con soundbar più venduto è questo: che sconto su Amazon

Sono due gli altoparlanti posteriori con suono surround che accompagnano la soundbar e il subwoofer. La tecnologia SurroundX converte il segnale in un 5.1 così da far muovere il suono intorno a chi guarda la TV. I bassi sono avvolgenti e profondi grazie alla tecnologia BassMax ma il tutto si può anche personalizzare in base alle proprie esigenze. La configurazione avviene in maniera semplicissima, anche per chi non ha mai fatto nulla del genere prima d’ora.

Trasformare la propria casa in un cinema è possibile con questo insieme di prodotti venduti tutti in una sola soluzione. Ultimea è da un po’ di tempo uno dei brand migliori sotto questo aspetto e con questo prodotto in vendita si è superata. L’azienda vede infatti il suo sistema surround come il più venduto all’interno dell’area “soundbar”.

Effettivamente è difficile trattenersi dall’acquistare il prodotto visto il 30% di sconto e soprattutto il coupon da 20 €. Il prezzo finale equivale a soli 119,99 € comprendendo anche due anni di garanzia e la spedizione in un giorno.