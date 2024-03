Soundbar e subwoofer in sconto con COUPON su Amazon vanno a ruba

I maniaci del suono o chiunque voglia dare una spinta alla propria smart TV o al proprio PC, saranno di certo interessati a questa fantastica offerta. Amazon oggi non perde tempo e si mette al di sopra si tutti gli altri venditori online proponendo la soundbar Ultimea con un subwoofer a corredo, tutto per un prezzo assurdo.

L’intero apparato è fatto di qualità e potenza, con una modalità interamente dedicata al gioco. I due pezzi sono in perfetta simbiosi l’uno con l’altro e oggi costano anche molto meno del solito. Con il 20% di sconto e con un coupon aggiuntivo da 10 €, il prezzo della soundbar scende a 69,99 €. Due sono gli anni di garanzia e due sono i giorni per ricevere il tutto a casa.

La soundbar è una delle migliori: ecco il super sconto e il subwoofer compreso

Il design di entrambi i pezzi è davvero elegante, soprattutto per la soundbar. Questa possiede tre modalità io equalizzazione personalizzabili che sono state pensate per stimolare immaginazione e percezione dell’audio. La compatibilità è con tutti i dispositivi e per quanto riguarda l’esperienza, nulla da dire: la potenza audio è impressionante e la chiarezza dei dialoghi, così come degli effetti di gioco, aumenta sensibilmente.

La soundbar di Ultimea è probabilmente l’articolo che sta facendo più rumore in questi giorni su Amazon. Sono centinaia gli utenti che l’hanno acquistata, coscienti di ottenere anche un gran subwoofer. Il motivo principale per cui in molti portano a casa il prodotto è la grande qualità dell’audio ma anche il prezzo di vendita.

È disponibile il 20% di sconto ma c’è anche un coupon da 10 € da applicare in pagina. Così facendo, il prezzo scenderà a soli 69,99 € comprendendo anche due anni di garanzia e la spedizione rapida.