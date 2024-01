La verità è che, nonostante i televisori (soprattutto quelli più recenti) siano dotati di ottimi sistemi audio, per godersi eventi sportivi, film e serie TV nel migliore dei modi bisogna puntare su una soundbar. Quella di Samsung (modello HW-C450/ZF Serie C) con tre speaker e con subwoofer incluso vanta un ottimo rapporto qualità- prezzo, che oggi migliora ulteriormente grazie allo sconto del 35% sul prezzo di listino.

Con la soundbar Samsung l’esperienza d’ascolto è di un livello cinematografico

La Samsung HW-C450/ZF è una soundbar potente che offre un’esperienza audio coinvolgente per film, musica e giochi. È dotata di altoparlanti integrati a 2.1 canali, che producono un suono surround ricco e dettagliato. Supporta il formato DTS Virtual:X, per un audio surround 3D ancora più coinvolgente senza però compromettere il bilanciamento e la qualità generale dell’audio in uscita.

In termini di feature, spiccano la Adaptive Sound Lite (che ottimizza automaticamente le impostazioni audio in base al contenuto), la Game Mode (una modalità che si attiva quando è in esecuzione un videogioco e riduce al massimo i “rumori di troppo”), la modalità Bass Boost (per bassi ancora più intensi e profondi), la modalità Voice Ehnance (per voci più chiare e dialoghi più comprensibili) e – infine – la Modalità Notte (per abbassare il volume e comprimere i bassi ni modo automatico durante le ore notturne).

La periferica audio di Samsung è compatibile con una varietà di dispositivi. Può essere collegata al televisore tramite HDMI ARC, cavo ottico o Bluetooth. Può anche essere collegata a un dispositivo portatile sempre tramite Bluetooth, e poi è facilissima da installare e utilizzare, e può essere posizionata su un mobile o montata a parete. Nella confezione è inclusa la staffa da muro.

