Soundbar Samsung SOTTOCOSTO, il Black Friday colpisce (-14%)

Anche in passato sono tantissime le persone che almeno una volta hanno sentito parlare della celebre soundbar di casa Samsung. Stiamo parlando della HW-B530/ZF, un prodotto davvero performante che è dotato di caratteristiche tecniche impressionati.

Adatta ad ogni tipo di televisione, questa soundbar offre il meglio, peraltro marchiato a fuoco da una delle migliori aziende nel settore. Durante questi giorni molto particolari che stanno vedendo tante offerte spuntare su Amazon, non si può parlare altro che del grande sconto in questione.

Con il 14% in meno sul prezzo originale di 159,99 €, il dispositivo di Samsung avrà un costo finale di 129 €. Sono come sempre compresi i due anni di garanzia e anche la spedizione rapida a casa. Qualora qualcosa non dovesse procedere per il verso giusto, potrete richiedere il reso fino al 31 gennaio 2024.

La Samsung Soundbar HW-B530/ZF in sconto su Amazon

Adatta sia per chi ama ascoltare l’audio di un film in maniera più chiara, per coloro che amano la musica o per chi vuole avere un’esperienza migliore nel gaming, questa soundbar si mostra in tutto il suo splendore.

Samsung ha fatto un gran lavoro sia in estetica che in qualità. Innanzitutto c’è la barra verticale, accompagnata ovviamente da un subwoofer. Grazie al 3D Cinematic Surround Sound tutto sembrerà più realistico. Il suono è direzionale e grazie alla tecnologia Bass Boost ogni scena si trasformerà in un’esperienza super coinvolgente.

Questa soundbar è dotata anche di un pratico telecomando che consentirà di tenere tutto sotto controllo.

Sarebbe davvero difficile non pensare di acquistare questo prodotto, peraltro ad un prezzo così importante. Lo sconto del 14% rende l’articolo di Samsung molto più interessante, siccome costerà solo 129 €. Ci sono anche due anni per la garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.