In fatto di apparecchiature audio, Sony è un brand leader che vanta un listino di prodotti affidabili e in grado di restituire una experience davvero eccezionale. Come la soundbar HT-S2000 con Dolby Atmos, oggi scontata del 40% e acquistabile quindi a 299€ anziché 499€. La spedizione è completamente gratuita e la consegna è garantita prima di Natale.

La Sony HT-S2000 è una soundbar a 3.1 canali con supporto agli standard Dolby Atmos e DTS:X. Offre un’esperienza audio surround cinematografico in un formato compatto e facile da installare. La periferica è dotata di un altoparlante centrale da 2,5 pollici, due altoparlanti anteriori da 5,25 pollici e un subwoofer da 10 pollici. Gli altoparlanti anteriori sono dotati di driver a doppio cono per una migliore dispersione del suono. Il subwoofer è dotato di un radiatore passivo per un suono più potente.

In termini di feature, troviamo il Vertical Surround Engine che crea un effetto surround virtuale da altoparlanti anteriori e centrali, e il S-Force Pro Front Surround che crea un effetto surround virtuale da altoparlanti anteriori.

La soundbar è facile da installare. Basta collegarla al televisore tramite un cavo HDMI e collegare il subwoofer alla soundbar tramite un cavo audio. La soundbar è anche compatibile con la tecnologia Bluetooth per la riproduzione wireless di musica e altri contenuti audio.

Da un’analisi della scheda tecnica (e dai commenti degli utenti), si evince che la Sony HT-S2000 è un’ottima scelta per chi desidera un’esperienza audio surround cinematografico in un formato compatto e facile da installare. La soundbar offre un suono potente e coinvolgente, e supporta i formati audio Dolby Atmos e DTS:X.

