Spacetop G1, il laptop con occhiali AR al posto del display

Sightful ha annunciato un laptop unico nel suo genere: al posto del tradizionale display, è dotato di occhiali spaziali. Dal video di presentazione, l’esperienza d’uso sembra essere abbastanza simile a quella del Vision Pro di Apple, con tutti i pro del caso. Lo Spacetop G1 arriva dopo i test effettuati lo scorso anno ed è da questo momento disponibile per il preordine.

Spacetop G1, il laptop che prova a innovare il concetto di laptop sfruttando l’AR

A guardare solo la parte inferiore, lo Spacetop G1 sembra un notebook tradizionale. È infatti munito di una tastiera e di un trackpad, proprio come tutti gli altri laptop oggi in commercio. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, supportato nelle attività da 16GB di RAM. E anche in questo caso nulla di strano. Giusto?

L’innovazione sta nel fatto che il dispositivo di Sightful è sprovvisto del display, e infatti per il suo utilizzo sono necessari gli occhiali XREAL Air 2 Ultra. Questi, per quanto riescano a rivoluzionare il modo di utilizzare un portatile, non sono però autonomi, nel senso che devono essere obbligatoriamente collegati via cavo ad un altro dispositivo per funzionare. Anche uno smartphone e una tastiera Bluetooth, ad esempio.

Il G1 porta con sé diversi vantaggi. La tastiera e il trackpad consentono di interagire con app e software in modo naturale, proprio come si è soliti fare con un laptop “normale”. Insomma, non bisogna utilizzare particolari gesture come in altri casi. E poi, cosa abbastanza ovvia, lo spazio di lavoro è molto più generoso e dinamico.

Nello spot vengono mostrati alcuni casi d’uso, così come diversi modelli degli occhiali:

Lo Spacetop G1, poi, non esegue Windows. Il suo sistema operativo è Space OS, una piattaforma basata su Android che consente l’utilizzo delle principali applicazioni per la produttività, come Zoom e Canva (ma ci sono anche quelle per l’intrattenimento).

Questo innovativo dispositivo sarà disponibile ad ottobre e, almeno all’inizio, solo negli Stati Uniti d’America. Il prezzo di listino è di 1.900 dollari, ma chi lo preordina oggi ottiene uno sconto di 200 dollari.