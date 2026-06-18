Spazio di archiviazione in esaurimento: la soluzione del cloud europeo a vita

I piani a vita di Internxt sono in offerta con prezzi a partire da 285 euro per uno spazio di archiviazione cloud da 1TB.
Federico Pisanu
Pubblicato il 18 giu 2026
Spazio di archiviazione in esaurimento: la soluzione del cloud europeo a vita
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Un numero crescente di persone si sta lamentando per via dello spazio di archiviazione in esaurimento del proprio smartphone o computer, complici i contenuti multimediali che si sono aggiunti di recente tra ponti primaverili e feste varie. Per non rischiare di ritrovarsi senza memoria interna proprio durante le vacanze estive, la soluzione più efficace è attivare un servizio cloud a vita che contenga almeno 1 TB di spazio, ancora meglio se in Europa per via di una privacy dei propri dati e file nettamente superiore rispetto a servizi cloud che hanno la loro sede negli Stati Uniti.

A questo proposito segnaliamo l’ultima offerta di Internxt, cloud storage con base nella città di Valencia, in Spagna, che propone uno spazio di archiviazione da 1 TB a vita al prezzo scontato di 285 euro. Il pagamento è da intendersi quindi una tantum, con un consederevole risparmio nel medio lungo termine, senza contare i vantaggi di uno spazio cloud in Europa in termini di privacy e sicurezza online.

Pagina offerta Internxt

internxt piani a vita sconto 85 per cento

I prezzi dei piani a vita di Internxt

Il servizio di archiviazione cloud di Internxt propone al momento tre piani a vita: Essential, Premium e Ultimate. Il piano a vita più economico è quello Essential da 1 TB, che garantisce uno spazio cloud sicuro, open source e semplice da usare al costo concorrenziale di 285 euro.

A metà vi è il piano Premium da 3 TB: sono incluse le stesse funzionalità del piano a vita Essential da 1 TB, ma in questo caso la convenienza cresce ulteriormente perché a fronte di uno spazio di archiviazione a tutti gli effetti triplo si pagano soltanto 435 euro.

Infine è possibile scegliere il piano Ultimate se si hanno esigenze particolari: offre 5 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e sicuro a un prezzo altamente concorrenziale, ossia 585 euro invece di 3900 euro.

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