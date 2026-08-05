Spazio di archiviazione fino a 5 TB senza limiti di tempo con pCloud in offerta a metà prezzo

Nella maggior parte dei casi i servizi di cloud storage propongono piani di abbonamento mensili o annuali, con pagamenti dunque ricorrenti da parte delle persone titolari del piano. Esistono però delle alternative più vantaggiose e che offrono, paradossalmente, un livello di affidabilità perfino superiore: i piani a vita di aziende europee.

È il caso ad esempio di pCloud, azienda di cloud storage con sede in Svizzera, che vanta nella sua proposta piani a vita con spazi di archiviazione fino a 5 TB. E proprio in questi giorni è attiva una promozione estiva che consente di risparmiare il 50%, con prezzi a partire da 149 euro.

Di seguito la panoramica completa dei prezzi scontati:

149 euro invece di 299 euro per il piano Premium a vita da 500 GB

invece di 299 euro per il piano Premium a vita da 299 euro invece di 599 euro per il piano Premium Plus a vita da 2 TB

invece di 599 euro per il piano Premium Plus a vita da 549 euro invece di 1.095 euro per il piano Pro a vita da 5 TB

I piani a vita di pCloud non richiedono alcun pagamento mensile o annuale, né altri costi extra, ma un unico pagamento è sufficiente per mantenere un cloud storage sicuro a vita. Nell’eventualità poi il servizio non fosse di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 14 giorni dalla data sottoscrizione del piano.

La campagna estiva promozionale di pCloud è valida per un periodo di tempo limitato. L’ultimo giorno utile per attivare uno dei piani a vita disponibili beneficiando del 50% di sconto è fissato per il prossimo 8 agosto (questo sabato, ndr).