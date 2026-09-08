Spazio di archiviazione in cloud fino a 10 TB con gli svizzeri di pCloud

Dopo il rientro dalle vacanze è possibile avere difficoltà nel conservare tutte le foto e tutti i video nella memoria interna dello smartphone o in quella del proprio computer. Per risolvere il problema della memoria occupata, la soluzione più logica è ottenere uno spazio di archiviazione aggiuntivo, meglio ancora se in cloud e con un piano a vita, così da risparmiare rispetto alle soluzioni in abbonamento (mensile o annuale) proposte dai big del settore.

A tal proposito segnaliamo l’offerta sui piani a vita di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera che propone cloud storage fino a 10 TB con un unico pagamento valido per sempre.

Nell’ambito della nuova offerta, i prezzi dei piani a vita del fornitore svizzero pCloud sono i seguenti:

199 euro per il piano a vita Premium da 500 GB di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 299 uro)

di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 299 uro) 399 euro per il piano a vita Premium Plus da 2 TB di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 599 euro)

di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 599 euro) 190 euro per il piano a vita Ultra da 10 TB di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 1.890 euro)

Tutti i piani beneficiano tra le altre cose della garanzia di rimborso di 14 giorni, nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento.

Uno dei fiori all’occhiello della soluzione pCloud è la privacy assoluta dei dati personali degli utenti, dal momento che la Svizzera – dove ha sede l’azienda – ha in vigore una delle leggi più severe sulla tutela delle informazioni personali delle persone. A tutto questo, poi, si aggiunge l’utilizzo della crittografia a 256 bit, per aumentare il livello di sicurezza dei propri file quando vengono conservati nello spazio cloud.