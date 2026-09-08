Spazio di archiviazione in cloud fino a 10 TB con gli svizzeri di pCloud

Dopo il rientro dalle vacanze è possibile avere difficoltà nel conservare tutte le foto e tutti i video nella memoria interna dello smartphone o in quella del proprio computer. Per risolvere il problema della memoria occupata, la soluzione più logica è ottenere uno spazio di archiviazione aggiuntivo, meglio ancora se in cloud e con un piano a vita, così da risparmiare rispetto alle soluzioni in abbonamento (mensile o annuale) proposte dai big del settore.
A tal proposito segnaliamo l’offerta sui piani a vita di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera che propone cloud storage fino a 10 TB con un unico pagamento valido per sempre.
Nell’ambito della nuova offerta, i prezzi dei piani a vita del fornitore svizzero pCloud sono i seguenti:
- 199 euro per il piano a vita Premium da 500 GB di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 299 uro)
- 399 euro per il piano a vita Premium Plus da 2 TB di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 599 euro)
- 190 euro per il piano a vita Ultra da 10 TB di spazio di archiviazione (invece del prezzo consigliato di 1.890 euro)
Tutti i piani beneficiano tra le altre cose della garanzia di rimborso di 14 giorni, nell’eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento.
Uno dei fiori all’occhiello della soluzione pCloud è la privacy assoluta dei dati personali degli utenti, dal momento che la Svizzera – dove ha sede l’azienda – ha in vigore una delle leggi più severe sulla tutela delle informazioni personali delle persone. A tutto questo, poi, si aggiunge l’utilizzo della crittografia a 256 bit, per aumentare il livello di sicurezza dei propri file quando vengono conservati nello spazio cloud.