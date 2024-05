Per quanto riguarda la cura personale, un concentrato di tecnologia è certamente lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500, uno dei migliori attualmente in commercio. Il dispositivo promette una pulizia dei denti impeccabile e personalizzata, ma il suo prezzo di listino (110 euro) potrebbe rappresentare un ostacolo. Proprio per questo motivo bisogna assolutamente approfittare del ghiotto sconto del 55% che porta il prezzo finale del bundle che include anche la custodia da viaggio e il dentifricio Pro-Expert a soli 49,98 euro, compresa spedizione.

Lo spazzolino elettrico da acquistare oggi è di Oral-B: il bundle è scontato del 55% su Amazon, è il nuovo minimo storico

Lo spazzolino elettrico Oral-B presenta una impugnatura ergonomica, in gomma antiscivolo, che garantisce una presa comoda e sicura anche con le mani bagnate. Le setole morbide e flessibili sono delicate sulle gengive, mentre la testina rotante pulisce efficacemente la superficie dei denti e lo spazio interdentale.

Alla base dello Smart 4 4500 c’è la tecnologia di pulizia 3D Oscillating-Rotating, che combina movimenti oscillatori e rotatori per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. La testina CrossAction, con le sue setole inclinate a 16 gradi, raggiunge anche le zone più difficili da pulire, come il bordo gengivale e tra i denti.

Lo spazzolino entra nel mondo smart grazie alla connessione Bluetooth con l’app Oral-B. Questa fornisce feedback in tempo reale sulle tue abitudini di spazzolamento, aiutandoti a migliorare la tecnica e raggiungere una pulizia più efficace.

Potrai monitorare la durata della sessione di spazzolamento, la pressione esercitata sulle gengive e le zone della bocca che hai trascurato. Inoltre, l’app offre consigli personalizzati in base alle tue esigenze e ti aiuta a impostare obiettivi di salute orale.