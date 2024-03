Spazzolino elettrico ORAL-B tra le offerte di PRIMAVERA, è il più venduto

Desiderate un nuovo spazzolino elettrico che possa garantirvi un’igiene orale perfetta? Lo avete trovato su Amazon e durante le offerte di primavera: si tratta dello Smart 4 4500 di Oral-B un vero e proprio caposaldo dell’igiene dentale.

La praticità e soprattutto la grande intuitività nell’utilizzo, sono le sue peculiarità principali. Con rotazioni e oscillazioni riesce a tenere sempre puliti i denti per un sorriso più bianco.

Il prezzo di vendita di questo spazzolino oggi scende del 62%: costa al pubblico solo 49,99 € includendo anche due anni di garanzia e spedizione veloce.

Lo spazzolino Smart 4 4500 è il prodotto di Oral-B più amato per più motivi

Dotato di ben 3 modalità di spazzolamento, l’Oral-B Smart 4 4500 è un vero e proprio fenomeno dell’igiene dentale. È semplice da usare e segnala anche quando si stanno stressando troppo le gengive: è un LED rosso ad avvisare ma sarà lo stesso spazzolino a fermarsi automaticamente.

Ogni spazzolino elettrico ha sicuramente una sua peculiarità ma quelli Oral-B sono sempre i migliori. Non è un caso che questo sia uno dei più acquistati, tra l’altro il più venduto nella sua categoria. Lo Smart 4 4500 del colosso è un vero e proprio strumento di pulizia e prevenzione con un punto di forza assoluto: è veramente in grado di rimuovere fino al 100% della placca in più rispetto agli altri prodotti.

Ovviamente il prezzo non può passare inosservato, in quanto si è arrivati al 62% in meno su quello di listino. Lo spazzolino oggi costa 49,99 € e non più 129,98 €, peraltro con due anni di garanzia al seguito e con la spedizione assicurata entro domani.