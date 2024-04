Tutti in spiaggia con il caldo: lo speaker JBL è scontato del 27%

L’estate sembra sia arrivata in anticipo ed è quindi un’ottima idea approfittare dello sconto Amazon del 27% sul JBL Flip Essential 2, lo speaker Bluetooth impermeabile per ascoltare musica ovunque. Con l’offerta odierna, l’altoparlante con autonomia di 10 ore costa solo 79,99 euro, spedizione compresa.

Ascolta ovunque la tua musica preferita con lo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2

Il JBL Flip Essential 2 è un altoparlante Bluetooth portatile che offre un suono JBL potente e avvolgente in un design compatto e impermeabile. Perfetto per gli amanti della musica che cercano un compagno di viaggio resistente per le loro avventure all’aria aperta o semplicemente per godersi la musica a casa.

Con il suo design cilindrico e la sua pratica cinghia, il Flip Essential 2 è facile da trasportare ovunque tu vada. Il suo robusto rivestimento in tessuto lo rende resistente agli urti e alle intemperie, mentre la sua classificazione IPX7 lo rende completamente impermeabile e sommergibile fino a un metro di profondità per 30 minuti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, lo speaker offre un suono potente e ricco. Il suo altoparlante da 20 W e il radiatore per bassi JBL garantiscono bassi profondi e un suono chiaro e bilanciato, perfetto per qualsiasi genere musicale.

Grazie alla sua batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3000 mAh, il JBL Flip Essential 2 offre fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica. Questo significa che potrai goderti la tua musica per ore senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Oltre alla riproduzione musicale wireless Bluetooth, lo speaker dispone anche di un vivavoce integrato per chiamate chiare e nitide. Inoltre, puoi collegare due Flip Essential 2 insieme (modalità PartyBoost) per creare un suono stereo ancora più ampio e coinvolgente.