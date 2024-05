Lo speaker JBL perfetto per l'estate è scontato del 40%

Con l’estate alle porte, meglio già mettere insieme l’attrezzatura giusta per godersi le giornate al mare oppure immersi nella natura. Per una colonna sonora di qualità un’ottima soluzione è il JBL Charge 5, lo speaker Bluetooth impermeabile con 20 ore di autonomia. Oggi, grazie allo sconto immediato del 40%, costa solo 120,99 euro su Amazon. È il nuovo minimo storico per l’altoparlante IPX67.

La tua musica preferita anche in spiaggia con il JBL Charge 5 impermeabile e con 20 ore di autonomia

Il JBL Charge 5 sfoggia un design cilindrico classico e robusto. Il corpo è realizzato in materiali resistenti, come tessuto e gomma, che lo rendono resistente agli urti, all’acqua e alla polvere.

Dotato di un driver da 50 mm e di un radiatore passivo per i bassi, questo altoparlante garantisce un suono potente e ricco con bassi profondi e medi chiari. È in grado di riempire senza sforzo qualsiasi ambiente, sia che tu sia al parco, in spiaggia o a una festa.

Uno dei punti di forza del JBL Charge 5 è la sua batteria da 7500mAh, che garantisce un’autonomia di ben 20 ore con una singola carica. Questo significa che potrai goderti la tua musica preferita per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Oltre alla qualità del suono e all’autonomia della batteria, lo speaker di JBL offre diverse funzionalità aggiuntive interessanti, come il powerbank integrato da 20W che permette di ricaricare il tuo smartphone o altri dispositivi in movimento e la funzione PartyBoost permette di collegare due speaker Charge 5 per creare un suono ancora più potente e coinvolgente.