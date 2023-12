Speaker JBL GO 3 in promo, super sconto del 33%

Uno dei migliori speaker, ormai da qualche tempo a questa parte, riguarda certamente la gamma di JBL. Questa azienda è stata in grado di monopolizzare il mondo audio negli ultimi anni, dando spazio a tantissimi prodotti che si sono presi i primi posti in ogni categoria.

Tra quelli più piccoli e compatti c’è sicuramente il famoso speaker JBL GO 3, un prodotto molto equilibrato che riesce a sprigionare una potenza impressionante. Pur essendo molto piccolo, questo altoparlante è diventato l’oggetto del desiderio di molte persone che amano riprodurre musica di buon livello. Oggi su Amazon ci sono diverse soluzioni di questo genere, ma la proposta di JBL resta sempre una delle più appetibili in assoluto.

Grazie al prezzo che scende del 33%, sarà oggi possibile portare a casa questo altoparlante resistente ad acqua e polvere con un prezzo di soli 29,99 €. La spedizione avverrà entro domani direttamente a casa vostra, ci saranno due anni di garanzia.

Lo speaker di JBL costa pochissimo, ecco le specifiche

Il design compatto non pregiudica la potenza: questo altoparlante è infatti molto potente dal punto di vista dei bassi. La sua impermeabilità, grazie alla certificazione IP67, consente a tutti di poterlo portare ovunque, peraltro beneficiando di ben 5 ore di autonomia.

Prodotti di questo genere non vanno lasciati scappare quando arrivano a prezzi molto più bassi del solito. Il famoso altoparlante di JBL è una sicurezza per chi ama fare festa con gli amici, magari al mare o in piscina.

La sua impermeabilità garantisce i fatti tanta sicurezza, per cui potrete evitare di starci troppo attenti. Il prezzo oggi scende del 33% e si ferma a 29,99 € in sconto su Amazon.

