Il JBL Charge Essential 2 è un’ottima scelta per chi cerca un altoparlante Bluetooth portatile completo e affidabile. Offre un suono eccellente, un’autonomia di riproduzione prolungata, un design robusto e impermeabile e diverse funzioni aggiuntive come il powerbank integrato e il vivavoce. Oggi lo puoi acquistare a soli 92,99 euro su Amazon approfittando dello sconto immediato del 42%, e la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Musica a tutto volume ovunque e senza rinunciare alla qualità: lo speaker Bluetooth di JBL è scontato del 42%

Grazie JBL Original Pro Sound, il Charge Essential 2 sprigiona un suono ricco e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini. E non temere per la batteria, perché che tu stia pianificando una gita fuori porta, una giornata in spiaggia o un festival musicale, lo speaker di JBL ti terrà compagnia per ore e ore. L’altoparlante vanta un’incredibile autonomia di 20 ore con una singola carica, permettendoti di goderti la tua musica senza preoccupazioni.

E se il tuo smartphone o tablet collegato allo speaker sta per scaricarsi? Niente paura, perché il Charge Essential 2 funge anche da powerbank, essendo dotato di una porta USB che ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi in movimento. Una funzione preziosa per rimanere sempre connessi, anche nelle avventure più remote.

Altro punto a favore di questo altoparlante Bluetooth è il design resistente. È infatti progettato per resistere a qualsiasi condizione atmosferica. La sua certificazione IPX7 lo rende impermeabile all’acqua e resistente alla polvere, permettendoti di utilizzarlo in spiaggia, sotto la pioggia o in qualsiasi altro ambiente senza preoccupazioni. Più in generale, il design è robusto e compatto. Realizzato con materiali resistenti, può sopportare urti, cadute e schizzi d’acqua senza subire danni.

Infine, grazie alla funzione vivavoce integrata, potrai rispondere alle tue chiamate direttamente dall’altoparlante, senza dover interrompere la musica.