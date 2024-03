Che siano cuffie on-ear, auricolari wireless o altoparlanti Bluetooth, bisogna puntare sulla qualità. E Marshall riesce sempre a garantirla. Ecco perché non sarebbe una cattiva idea approfittare dello sconto di 100 euro (sul prezzo di listino) ora attivo su Amazon sul Woburn III, lo speaker che ricorda in tutto e per tutto gli iconici amplificatori dell’azienda inglese.

Un’esplosione di suono vintage con il Marshall Woburn III: lo speaker Bluetooth è scontato di 100€

Il Marshall Woburn III è un altoparlante Bluetooth che non passa inosservato. Il suo design iconico, ispirato agli amplificatori valvolari Marshall degli anni ’60, lo rende un vero e proprio oggetto di culto per gli amanti del vintage. Ma non è solo l’estetica a colpire: lo speaker offre anche un suono potente e coinvolgente, perfetto per gli appassionati di musica che desiderano un’esperienza audio di alto livello.

Con una potenza di 150 watt, il Woburn III è in grado di riempire qualsiasi ambiente con un suono ricco e dettagliato. I bassi sono profondi e vibranti, mentre le medie e le alte frequenze sono cristalline e precise. Questo altoparlante è perfetto per ascoltare generi musicali come rock, blues, jazz e classica, ma si adatta anche a generi più moderni come pop, hip-hop e dance.

L’altoparlante utilizza la connettività Bluetooth 5.2, che garantisce una connessione stabile e senza lag con il tuo dispositivo mobile. Puoi anche utilizzare l’ingresso AUX per collegare qualsiasi dispositivo audio con un cavo jack da 3,5 mm.

Il Woburn III è realizzato con materiali di alta qualità, come la pelle vegana e il legno, che gli conferiscono un aspetto elegante e raffinato. Il pannello di controllo superiore presenta i classici pulsanti Marshall in ottone, mentre la parte frontale è impreziosita dal logo Marshall in rilievo. A proposito dei materiali impiegati, Marshall spiega che la struttura è priva di PVC e comprende il 70% di plastica riciclata e solo materiali vegani.

Infine, c’è da segnalare la possibilità di utilizzare l’app Marshall Bluetooth per una profonda personalizzazione del suono in base alle proprie preferenze.