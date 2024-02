Applica manualmente il coupon per ottenere subito uno sconto del 30% e, di conseguenza, pagare solo 55,99 euro (spedizione inclusa) i Creative Pebble Pro. Gli altoparlanti per computer – da collegare tramite cavo USB-C o via Bluetooth – hanno un design inconfondibile, caratterizzato anche da un’illuminazione RGB personalizzabile. La qualità dell’audio, poi, è garantita dal brand.

Design ultra-moderno e qualità audio perfetta: gli altoparlanti Creative Pebble Pro

I Creative Pebble Pro sono altoparlanti per PC che non passano inosservati graie al design elegante ed essenziale. Di forma sferica e con subwoofer integrato, ogni altoparlante è dotato di un driver full-range da 2″ che offre un suono nitido e bilanciato. Il subwoofer integrato aggiunge una buona quantità di bassi per un’esperienza audio più ricca.

Interessante e utile è la presenza di un controllo di volume sul cavo, che permette di regolare facilmente l’intensità audio senza dover toccare gli altoparlanti stessi o cercare un controllo remoto separato. È una soluzione molto comoda, soprattutto se si ha poco spazio sulla scrivania o se si desidera un rapido accesso al controllo del volume.

I Creative Pebble Pro supportano la connessione USB-C per l’alimentazione e l’audio, il che significa che possono essere facilmente collegati a un computer o a qualsiasi dispositivo compatibile tramite una singola connessione. Come alternativa wireless c’è il Bluetooth 5.3.

Nonostante le dimensioni compatte degli altoparlanti, i Pebble Pro riescono a produrre un suono dettagliato e bilanciato, con bassi soddisfacenti grazie al subwoofer integrato. Sono particolarmente adatte per l’ascolto di musica, la visione di film o video e per giocare, offrendo un’esperienza audio immersiva sulla scrivania. A proposito di giochi, l’illuminazione RGB aggiunge quel tocco in più che non può mancare sulla scrivania di un gamer.

Ricorda che per completare l’acquisto a 55,99€ devi spuntare manualmente la casella del coupon.

