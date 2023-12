Speaker portatile Urbanista Brisbane Plus su Amazon, è fortissimo

Acquistare uno speaker portatile potrebbe essere la giusta soluzione per questi giorni di festa. In casa si respira aria natalizia, e perché non dare il via alla propria playlist preferita con un pizzico di attenzione alla qualità? A questo ci pensa all’altoparlante Bluetooth di Urbanista, marchio che sta prendendo sempre più piede anche su Amazon.

Il Brisbane Plus è uno speaker davvero eccezionale, non della solita forma cilindrica ma squadrata su tutti e quattro i lati. Il design dunque è un punto a favore di questo altoparlante, che è in grado inoltre di fornire un’autonomia senza precedenti e una qualità di riproduzione davvero impressionante.

Urbanista ha pensato a tutto, così come Amazon. Il prezzo di vendita dello speaker oggi sul celebre sito e-commerce è di 39 €, con la spedizione veloce entro domani a casa vostra. Inoltre ci sarà anche un anno di garanzia.

Urbanista ha creato uno speaker davvero ottimo, ecco il Brisbane Plus

La potenza di questo altoparlante di Urbanista è davvero eccezionale, siccome riesce ad esprimersi alla grande con bassi profondi ritmi molto potenti. In ogni ambiente risulterà davvero eccezionale, peraltro con la compatibilità per Android ed iOS.

Tutti i dispositivi potranno collegarsi a questo speaker, che offrirà addirittura 60 ore di autonomia in totale. Questo significa che potrete riprodurre musica per quasi tre giorni senza stop. Ricordiamo che è anche resistente agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX5.

Oggi lo speaker Brisbane Plus è disponibile su Amazon con un ottimo prezzo di vendita. Il prodotto di urbanista costa infatti solo 39 € con tutte le sue sue caratteristiche e nella colorazione nero mezzanotte.

