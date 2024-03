Spendi meno di 90 EURO per il monitor da 24" FHD da gaming su Amazon

Quale pazzo ad oggi penserebbe di spendere meno di 90 € per un monitor da gaming? Sicuramente chi ha aperto questo articolo, che parla proprio di una grande occasione in quest’ambito. Effettivamente è proprio così: lo schermo di KTC è in offerta su Amazon.

Con 24″ di ampiezza e con una grande qualità in termini di immagine, il monitor rappresenta oggi il vero prodotto da non lasciarsi scappare. Questo KTC è disponibile probabilmente solo per oggi con il 17% di sconto di base e con un coupon da 10 € da applicare nella pagina di acquisto. Il prezzo scende pertanto ad 89,99 € comprensivi di due anni di garanzia e di spedizione veloce.

Il monitor di KTC è fenomenale e solo da Amazon costa così poco

Il monitor KTC ha un’ampiezza da 24″ e soprattutto una risoluzione in full HD che assicura grande precisione nella riproduzione dei colori e dei dettagli più piccoli. Per quanto concerne la frequenza di aggiornamento, è pari a 100 Hz, soprattutto per chi ama giocare. Ha un sistema di riduzione della luce blu per salvaguardare gli occhi e per quanto concerne il design ha cornici molto sottili.

Rispetto a tanti altri monitor più famosi, questo di KTC si è dimostrato a più riprese migliore. Il design è impossibile da criticare: fatto di ottimi materiali e bello da vedere anche da spento. Per quanto riguarda le performance, gli utenti riferiscono di un’ottima precisione dei colori. È consigliato per chi non vuole spendere troppo ed avere performance da gaming di ottimo livello.

Grazie al 17% di sconto prima e al coupon da 10 € poi, questo monitor da 24″ diventa oggi un vero Best-Buy. Costa infatti solo 89,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida.