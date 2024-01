Spostare gli investimenti: Vendere Solana ora potrebbe portare a maggiori guadagni?

Il mercato delle criptovalute sta attualmente affrontando un periodo di calo, con il prezzo del Bitcoin che scende verso i $40,000. Questo declino, dovuto in parte ai deflussi dal Bitcoin Trust di Grayscale che si trasforma in un ETF Bitcoin spot, sta causando un impatto diffuso. Gli analisti prevedono ulteriori perdite, specialmente con l’imminente annuncio del finanziamento trimestrale del Tesoro degli Stati Uniti a febbraio. Alla luce di ciò, gli investitori potrebbero considerare di spostare la loro attenzione su criptovalute più recenti e potenzialmente più resilienti.

Se c’è una cosa di cui essere certi è che il mercato delle cripto non aspetta nessuno. Nessuno può prevedere dove Bitcoin e altre cripto finiranno alla fine dell’anno, ma ora è chiaro che i trader saggi devono agire prima piuttosto che dopo se vogliono rimanere in attivo. A questo incrocio, sembra che Solana (SOL) e tutte le altre principali altcoin siano pronte a seguire Bitcoin nel suo potenziale viaggio verso il basso a febbraio, il che significa che è il momento di iniziare a cercare valore altrove.

ScapesMania: Un Nuovo Arrivato nella Scena delle Cripto

La prevendita di ScapesMania è quasi terminata, con la raccolta fondi prevista per concludersi a febbraio. In seguito, il progetto farà il suo debutto sulle piattaforme di scambio – il potenziale trampolino di lancio per il viaggio della token verso la luna.

Supportato da abili sforzi di marketing dopo la quotazione, ScapesMania continua ad espandersi. Il progetto offre opportunità interessanti come il riacquisto, la distruzione e lo staking per i detentori. Gli acquirenti presale hanno anche la possibilità di ricevere fino al +102% in bonus.

Inoltre, l’utilità del token è costruita per la longevità. Non è un altro meme effimero che si basa sull’hype.

Punti Salienti del Progetto

ScapesMania è emerso come un ecosistema di gioco unico nel suo genere che si rivolge a due pubblici distinti. Offre ai giocatori occasionali un’esperienza coinvolgente mentre consente agli appassionati di cripto di godere delle ricompense delle prestazioni del progetto e di plasmarne attivamente il futuro.

Per molti appassionati di cripto, ScapesMania è già diventato uno dei principali nuovi progetti per il 2024 e oltre. L’entusiasmo della community è evidente poiché il progetto ha raccolto con successo oltre $4,800,000+ fino ad oggi esclusivamente da contributi di massa/dettaglio.

Opportunità di Prevendita

Se stai cercando una crescita più prevedibile, dai un’occhiata più da vicino alla proposta di ScapesMania. La prevendita offre agli acquirenti la possibilità di cogliere il vantaggio dell’acquisto anticipato acquisendo token con uno sconto del 20%. Una volta terminata la prevendita, i primi utenti potrebbero ottenere rendimenti potenzialmente elevati.

Chiusura della Prevendita: Scopri di più

Potenziale di Crescita

Un esame più approfondito della tokenomics di ScapesMania e di altre caratteristiche fornisce una visione del perché potrebbe essere una delle migliori altcoin da detenere ora. L’ecosistema opera all’interno dell’industria dei giochi in fiorente crescita, del valore di $376 miliardi, che si prevede crescerà fino a raggiungere $521.60 miliardi entro il 2027.

L’idea innovativa di base, le impressionanti cifre della prevendita, il giveaway di $100,000, l’incessante hype sui social media e altri aspetti positivi suggeriscono che ScapesMania potrebbe continuare il suo viaggio vincente.

Conto alla Rovescia per la Prevendita

La data di quotazione è quasi arrivata, gli utenti possono cogliere l’opportunità di far parte del lancio di ScapesMania e di trarne potenzialmente vantaggio. In queste situazioni, il tempismo assume un ruolo cruciale.

🤑 Exclusive #ScapesMania Promo Codes Launched! EXTRA 10% bonus on $MANIA token purchases! 🔥 👉 Simply find our admins in the chat, grab their unique promo code, and use it to buy $MANIA! 📈 ⏰ Act quickly, this offer won't last forever! GET A PROMO CODE -… pic.twitter.com/rQ5nt76mxx — ScapesMania (@ScapesMania) December 6, 2023

Scopri di più su ScapesMania e utilizza con il codice NIP182. Ottieni più token ScapesMania con lo stesso budget, grazie a un sostanzioso bonus del 10%. L’offerta è valida solo per pochi giorni dalla pubblicazione dell’articolo, quindi affrettati! Inserisci NIP182 in un campo speciale durante l’acquisto di token nell’area membri del sito web.

Solana (SOL) Affronta Turbolenze di Mercato tra Crescita dell’Ecosistema e Guasti Tecnici

In sviluppi recenti, Solana (SOL), una prominente piattaforma blockchain, ha sperimentato significative fluttuazioni di mercato. Nonostante la sua impressionante crescita negli ultimi mesi, Solana (SOL) ha affrontato sfide nel settore NFT e un notevole calo del suo prezzo.

Il mercato globale delle criptovalute ha visto un calo, con i principali asset digitali come Bitcoin, Ethereum e Solana (SOL) che guidano il declino. Solana (SOL), in particolare, ha incontrato un calo nell’ultimo mese, con il suo prezzo che è sceso del 9%. E il calo del 10% nel cambiamento a 7 giorni indica un significativo cambiamento nella dinamica del mercato.

L’ecosistema di Solana (SOL) ha visto una crescita impressionante negli ultimi mesi, concludendo l’anno con un notevole market cap di $43.8 miliardi, riflettendo un sorprendente aumento del 423% trimestre su trimestre (QoQ) e un impressionante aumento del 1,106% anno su anno (YoY). Tuttavia, il protocollo ha affrontato problemi nel settore NFT, con un massiccio calo di interesse osservato nell’indice dei blue-chip di Solana (SOL), indicando che non tutto va bene nell’ecosistema di Solana.

L’analisi tecnica mostra che Solana (SOL) si è discostata da una linea di supporto ascendente che era in atto per quasi 100 giorni, così come da un triangolo simmetrico a breve termine, scendendo sotto un’area di supporto di Fibonacci. Gli analisti hanno una visione prevalentemente negativa della futura tendenza di Solana (SOL), con previsioni che suggeriscono che il prezzo di Solana (SOL) cadrà a $70, segnando un fondo a lungo termine. Questa prospettiva ribassista è supportata dall’indicatore RSI, che dà una lettura ribassista al di sotto di 50.

Conclusione

L’attuale stato del mercato delle criptovalute, segnato da un calo di monete consolidate come Bitcoin, Ethereum (ETH) e Solana (SOL), segnala un punto critico per gli investitori. Con il prezzo del Bitcoin che scende verso i $40,000 e gli analisti che prevedono ulteriori perdite, in particolare alla luce dell’imminente annuncio del finanziamento trimestrale del Tesoro degli Stati Uniti, il mercato è avvolto nell’incertezza. Solana (SOL) non è stata immune a queste pressioni di mercato. Vendere le tue partecipazioni in Solana (SOL) potrebbe aprire opportunità per valutare criptovalute emergenti come ScapesMania, che attualmente sta attirando l’attenzione. Questo cambio strategico potrebbe consentire agli investitori di diversificare i propri investimenti, con criptovalute promettenti.

