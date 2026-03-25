Spotify lancia la nuova funzione SongDNA: a cosa serve?

Immagina di poter entrare nelle profondità di ogni brano che ascolti, scoprendo chi si cela dietro ogni nota e ogni parola, e navigando tra le infinite connessioni che danno vita a ciò che sentiamo ogni giorno

Con SongDNA, la nuova funzione lanciata da Spotify, questa visione diventa realtà: non si tratta più soltanto di ascoltare, ma di esplorare una vera e propria mappa genealogica della musica. Un’esperienza che permette di seguire il filo delle collaborazioni, delle ispirazioni e dei riferimenti che attraversano generi, epoche e culture, svelando ciò che spesso resta nascosto dietro i semplici crediti.

Disponibile attualmente in versione beta per gli utenti Premium su dispositivi iOS e Android, SongDNA rappresenta una svolta nel modo in cui la piattaforma di streaming interpreta il rapporto tra ascoltatore e artista. Se prima ci si limitava a leggere un elenco di nomi, ora ogni brano si trasforma in un punto di partenza per un viaggio interattivo. La funzione, destinata a essere estesa a tutti gli abbonati entro la fine di aprile 2026, promette di ridefinire il concetto stesso di scoperta musicale.

Con SongDNA Spotify promuove un nuovo modo di scoprire la musica

L’accesso a questa funzione è pensato per essere intuitivo: durante la riproduzione di una traccia, basta scorrere verso il basso dalla schermata Now Playing per visualizzare la card dedicata.

Da qui, l’utente può immergersi in pannelli interattivi che raccontano la storia del brano, offrendo la possibilità di esplorare i profili di compositori, produttori, sound engineer e parolieri. Un vero e proprio viaggio tra le maglie della creatività, che permette di scoprire nuovi artisti e approfondire le proprie passioni, seguendo le connessioni che legano opere e professionisti.

L’innovazione di Spotify risponde a una tendenza sempre più marcata nel mondo dello streaming: valorizzare la trasparenza e riconoscere il contributo di chi lavora dietro le quinte. Per tecnici, autori e produttori, la visibilità offerta da questa funzione non è solo una questione di prestigio, ma anche un’opportunità economica concreta. Riuscire a far emergere il proprio nome tra i crediti di brani di successo può infatti tradursi in nuove occasioni lavorative e in un riconoscimento tangibile all’interno dell’industria musicale.

Le criticità

Tuttavia, la fase beta di SongDNA ha già messo in luce alcune criticità. L’incompletezza dei metadati, la possibilità di errori di attribuzione e la copertura ancora limitata dei cataloghi meno documentati rischiano di minare la qualità dell’esperienza offerta. La riuscita del progetto dipenderà dalla solidità dei database e dall’affidabilità delle fonti utilizzate per tracciare i campioni e le influenze tra le varie tracce. Per questo motivo, Spotify ha optato per un rilascio graduale, che consentirà di raccogliere feedback preziosi da parte sia degli utenti sia dei professionisti coinvolti.

Per chi ascolta, la possibilità di esplorare il catalogo di produttori e sound engineer preferiti rappresenta una nuova frontiera nella scoperta della musica. Ogni traccia diventa una porta d’accesso verso universi sonori inesplorati, grazie a una rete di collaborazioni che si snoda tra passato e presente. Per i professionisti, invece, SongDNA apre nuove prospettive di visibilità e riconoscimento, pur lasciando aperte alcune incognite riguardo l’impatto effettivo su retribuzioni e questioni legali.