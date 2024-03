SSD portatile 512GB Netac SUPER RESISTENTE: solo 56€

L’SSD portatile ZX20 Extreme da 512GB passa da 75,99€ a soli 56€ grazie al doppio sconto Amazon: spunta manualmente il coupon per ottenere uno sconto del 15% che andrà ad aggiungersi a quello del 13% già applicato.

Questa unità d’archiviazione esterna è particolarmente apprezzata per via del perfetto equilibrio tra dimensioni, prestazioni, resistenza e – ovviamente – prezzo.

Con un SSD portatile come questo, puoi dormire sonni tranquilli (e sorride anche il conto in banca)

Con elevate velocità di lettura e scrittura (fino a 2000 MB/s e fino a 17000 MB/s rispettivamente), l’ZX20 512GB Extreme di Netac è ideale per trasferire file di grandi dimensioni, modificare video ad alta risoluzione e giocare a videogiochi con tempi di caricamento rapidi. È perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo di archiviazione veloce e affidabile per il lavoro o per l’intrattenimento.

Questa unità SSD portatile ha anche il vantaggio di un design compatto e robusto che lo rende facile da trasportare ovunque. È realizzato in alluminio anodizzato resistente e pesa solo 35 grammi, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Lo ZX20 Extreme è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, iPad Pro e smartphone Android. È inoltre compatibile con la funzione Windows To Go, che consente di creare un sistema operativo Windows portatile avviabile direttamente dall’SSD.

Infine, questo SSD portatile è dotato di crittografia AES a 256 bit per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati. È inoltre resistente agli urti, alle vibrazioni e alle polvere, garantendo la massima sicurezza per i tuoi file.

Ricorda che però completare l’acquisto a soli 56 euro (spedizione compresa) devi applicare manualmente il coupon. Solo in questo modo è infatti possibile ottenere uno sconto del 15%.