Il SanDisk Extreme è un SSD portatile su cui tantissimi utenti hanno deciso di investire per tenere al sicuro i propri file e/o averli sempre a portata di mano. È resistente all’acqua (IP65) e alla polvere e in quanto a performance ha pochissimi rivali.

L’ottima notizia del giorno è che la configurazione da 1TB (nella tinta Monterey) è scontata del 46% e costa quindi solo 101,99€, spedizione gratuita.

Con il Black Friday di Amazon, l’SSD SanDisk Extreme da 1TB costa il 46% in meno

Autoalimentata e perfetta per videomaker e fotografi, l’SSD portatile SanDisk utilizza una connessione USB-C ma include un cavo USB-A per chi ha prese diverse. Ed essendo della linea Extreme, puoi portarlo ovunque perché è incredibilmente robusto: è resistente alle cadute da un massimo di 2 metri. E in più, è che davvero molto, molto performante. Non a caso è uno dei più apprezzati dagli utenti.

fino 1050 MB/s di velocità in lettura e fino a 1000 MB/s di velocità in scrittura

e fino a 1000 MB/s di velocità in scrittura Portala con te nei tuoi viaggi più avventurosi: resistente alle cadute da un massimo di due metri, questa unità è pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Ed è anche resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP55).

da un massimo di due metri, questa unità è pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Ed è anche resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP55). Fissa l’unità al passante della cintura o allo zaino in tutta sicurezza grazie al moschettone.

Il pratico moschettone consente di fissare l’unità al passante della cintura o dello zaino per una maggiore sicurezza quando sei in giro. Viaggia senza preoccupazioni grazie ad un guscio in silicone resistente che offre una protezione aggiuntiva all’esterno, rendendo questa unità ideale per tutti i professionisti creativi e per gli utenti più esigenti. È l’archivio ideale quando lavori al montaggio delle vacanze direttamente in spiaggia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.