Credi che il tuo computer abbia bisogno di un upgrade? Inizia sostituendo l’unità di archiviazione con l’SSD Samsung 980 NVMe M.2 da 250GB, attualmente scontato del 51% e dunque acquistabile a soli 26,99€, spedizione inclusa. Il maxi sconto potrebbe avere breve durata, quindi è consigliabile mettere a segno l’affare nel minor tempo possibile.

Prestazioni da record con l’SSD Samsung 980 NVMe M.2 da 250GB, oggi a prezzo regalo su Amazon

Dotata di un dissipatore di calore integrato, che aiuta a mantenere le temperature a un livello ottimale per prestazioni e durata, l’unità SSD Samsung è tra le più veloci sul mercato. Registra una velocità di lettura sequenziale fino a 2.900 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 1.900 MB/s. Sono velocità sono sufficienti per eseguire applicazioni impegnative, come giochi e editing video, senza ritardi o tentennamenti vari.

L’unità 980 offre anche un’elevata affidabilità. Samsung utilizza infatti la sua tecnologia V-NAND di terza generazione, che è stata progettata per durare più a lungo e resistere a condizioni più difficili.

Ricapitolando, ecco perché acquistare l’SSD Samsung 980 NVMe M.2 da 250GB:

Prestazioni rapide : l’unità può raggiungere una velocità di lettura sequenziale fino a 2.900 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 1.900 MB/s.

: l’unità può raggiungere una velocità di lettura sequenziale fino a 2.900 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 1.900 MB/s. Massima affidabilità : la tecnologia V-NAND di terza generazione del colosso sudcoreano garantisce una maggior durata e un’incredibile resistenza anche in condizioni d’uso particolarmente intense.

: la tecnologia V-NAND di terza generazione del colosso sudcoreano garantisce una maggior durata e un’incredibile resistenza anche in condizioni d’uso particolarmente intense. Ampia compatibilità: l’unità 980 è compatibile con la maggior parte dei sistemi desktop e laptop, grazie al suo fattore di forma M.2 2280.

