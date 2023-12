SSD Samsung T7 da 1TB quasi a metà prezzo su Amazon (-45%)

A pochi giorni da Natale, Amazon lancia un’offerta a dir poco clamorosa: l’SSD portatile T7 di Samsung da 1TB è scontato del 45% e costa quindi solo 88,50 euro, spedizione inclusa. In questo caso, il colosso di Seattle si supera anche sulla consegna, che è garantita prima di Natale.

Il T7 di Samsung è l’SSD portatile per eccellenza: oggi la configurazione da 1TB è scontata del 45% su Amazon

Basta dare una rapida occhiata a voti e recensioni per rendersi subito conto di quanto il T7 di Samsung sia un punto di riferimento per coloro che lo hanno acquistato per tenere al sicuro i propri file. È compatibile con PC Windows, Mac, dispositivi Android e addirittura console di gioco. Il T7 del gigante sud-coreano poi è leggero come una piuma (solo 58 grammi) e vanta dimensioni incredibilmente compatte: 85 x 57 x 8 millimetri.

All’interno di questo piccolo SSD esterno ci sono le tecnologie ePCM e Dynamic Thermal Guard, necessarie per consentire al T7 di Samsung di mantenere sempre una temperatura ottimale e di garantire prestazioni ad elevata velocità.

Per chi vuole saperne di più sulla periferica, ecco un elenco puntato con i dettagli più importanti:

Velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s (9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale)

(9,5 volte più veloce di un HDD tradizionale) Interfaccia USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps)

(fino a 10 Gbps) La scocca in metallo del T7 si traduce in super resistenza: sopporta cadute fino a 2 metri di altezza

Protezione con password opzionale ed encription hardware AES 256 bit

Sistemi operativi supportati: Windows 7 e successivi, macOS X 10.10 e successivi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi

Nella confezione di vendita sono inclusi un cavo da USB-C a USB-C e un cavo da USB-C a USB-A

Come sottolineato in apertura, la consegna dell’articolo è garantita prima di Natale. Bisogna però sbrigarsi a completare l’acquisto, perché va bene che siamo a Natale, ma Amazon non può fare miracoli.

