Rispetto ai tradizionali HDD (Hard Disk Drive), gli SSD offrono numerosi vantaggi in termini di prestazioni, affidabilità e consumi energetici. Di certo, come in tanti hanno già notato – e poi noterai anche tu dopo l’upgrade -, l’aspetto più evidente è certamente la velocità. Gli SSD sono nettamente più veloci degli HDD sia in lettura che scrittura e questo si traduce in tempi d’avvio del sistema operativo e del caricamento dei software decisamente più rapidi.

Precisato ciò, non resta che procedere all’acquisto di un Solid State Drive affidabile e – cosa che non guasta di certo – dal prezzo conveniente.

Dimentica il tuo vecchio HDD: il futuro è negli SSD, ecco quelli da acquistare oggi su Amazon

Lexar NS100 da 128GB

Crucial BX500 da 1TB

SanDisk SSD Plus 240GB

Intenso da 256GB

WD_Black 1TB formato M.2 PCIe NVMe

Se stai pensando di acquistare un nuovo computer o di aggiornare il tuo vecchio PC, un SSD è un investimento che vale la pena fare. Potrai godere di un computer più veloce, affidabile e silenzioso. Hai già scelto quello da acquistare?