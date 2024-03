Non si può fare a meno di una stampante. Soprattutto se è di qualità come la HP DeskJet 2720e 26K67B, un dispositivo multifunzione versatile ideale sia per l’uso domestico che per l’ufficio. Su Amazon è tra le più acquistate (a febbraio sono oltre 3000 le unità vendute) e oggi è scontata del 24%: costa solo 49,48 euro, spedizione compresa.

Prezzo perfetto per la stampante HP multifunzione con Wi-Fi

La stampante HP DeskJet 2720e è pensata per un uso domestico o per piccoli uffici che richiedono una soluzione di stampa semplice ed economica. Supporta la connettività wireless, consentendo di stampare da dispositivi mobili come smartphone o tablet tramite connessione Wi-Fi. È anche possibile stampare utilizzando il servizio di stampa cloud proprietario chiamato HP ePrint. Questo consente di inviare documenti o foto alla stampante tramite e-mail da qualsiasi luogo, purché la stampante sia connessa a Internet.

La velocità di stampa della DeskJet 2720e varia in base al tipo di documento. Ad esempio, la stampa di documenti in bianco e nero può raggiungere una velocità di 7,5 pagine al minuto (ppm), mentre la stampa di documenti a colori può raggiungere una velocità di 5,5 ppm. Poi, la risoluzione di stampa massima della DeskJet 2720e è di 1200 x 1200 dpi per la stampa in bianco e nero e 4800 x 1200 dpi per la stampa a colori. Ciò consente di ottenere stampe di buona qualità con testo nitido e immagini dettagliate.

La stampante è dotata di un vassoio di input da 60 fogli e un vassoio di output da 25 fogli. Supporta vari formati di carta, tra cui carta comune, carta fotografica e volantini. C’è inoltre la possibilità di scansionare documenti o foto direttamente sulla stampante.

La DeskJet 2720e è semplice da installare e utilizzare. È dotata di un pannello di controllo intuitivo che consente di accedere facilmente alle diverse funzioni della stampante. È inoltre possibile controllare lo stato della stampante e monitorare i livelli di inchiostro tramite l’applicazione mobile HP Smart, disponibile per dispositivi iOS e Android.