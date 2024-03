Il mese scorso ha registrato un discreto successo su Amazon (oltre 500 unità vendute) e oggi proprio su Amazon è proposta a soli 79,90 euro, spedizione compresa, forte di uno sconto del 42%. Si parla della stampante HP Envy 6420e con Wi-Fi e funzione di stampa fronte e retro automatica.

La stampante multifunzione HP per ufficio e casa è quasi a metà prezzo su Amazon

L’HP Envy 6420e 223R4B è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori che offre una combinazione di funzionalità avanzate e un look minimale e compatto. Ideale per utenti domestici e piccoli uffici, questa stampante offre una vasta gamma di funzioni per soddisfare diverse esigenze di stampa, copia e scansione.

La stampante offre una risoluzione di stampa di 4800 x 1200 dpi, garantendo stampe di alta qualità con colori nitidi e testi ben definiti. La velocità di stampa è di 10 pagine al minuto in bianco e nero e 7 pagine al minuto a colori.

La Envy 6420e supporta la stampa fronte/retro automatica, utile per risparmiare carta e ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, è possibile stampare direttamente da smartphone e tablet tramite l’app HP Smart, che offre una comoda gestione delle stampe e la scansione di documenti.

Lo scanner a piano integrato offre una risoluzione di 1200 dpi, consentendo di acquisire immagini e documenti con un elevato livello di dettaglio. La funzione di copia consente invece di realizzare copie di documenti e foto con una qualità elevata. È possibile inoltre utilizzare la stampante per inviare fax, una funzione abbastanza anacronistica ma utile per chi ha ancora la necessità di inviare documenti cartacei.

La stampante HP offre diverse opzioni di connettività. C’è ad esempio il supporto alla connettività Wi-Fi, che permette di stampare e scansionare da qualsiasi dispositivo in rete, senza la necessità di cavi.