La stampante HP con Wi-Fi è al 50% su Amazon: prezzo TOP

L’HP Envy 6020e 223N4B è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori molto apprezzata dagli utenti per la sua versatilità, la sua facilità d’uso e il suo design elegante. Costa davvero poco ed è l’ideale sia per utenti domestici che per i professionisti che necessitano di una stampante affidabile e ricca di funzioni per stampare, copiare, scansionare e inviare fax. A proposito del prezzo, oggi costa solo 50,90 euro (spedizione inclusa) grazie allo sconto Amazon del 50%.

Per uso domestico o d’ufficio, questa stampante HP è imperdibile: su Amazon è scontata del 50%

La Envy 6020e ha un design compatto e moderno che la rende perfetta per qualsiasi ambiente, sia in casa che in ufficio. Le sue dimensioni ridotte la rendono facile da collocare anche su scrivanie di piccole dimensioni, mentre il suo design elegante con finiture bianche e grigie si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento.

La stampante HP offre una gamma completa di funzioni per soddisfare le esigenze di stampa, copia, scansione e fax di tutti i giorni.

Stampa a colori e in bianco e nero con una velocità fino a 10 ppm in bianco e nero e 7 ppm a colori. Supporta una varietà di formati carta, tra cui A4, Letter, Legal e 10×15 cm. Inoltre, la stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare carta e tempo.

Esegue copie di documenti e foto con una qualità eccellente. La funzione di copia fronte/retro automatica è disponibile anche per le copie.

Scansiona documenti e foto in formato digitale. Le scansioni possono essere salvate sul computer o condivise tramite e-mail o altri servizi cloud.

La funzione fax integrata consente di inviare e ricevere fax con facilità.

Per quanto riguarda invece la connettività, la periferica mette a disposizione il Wi-Fi (per stampare da qualsiasi dispositivo wireless, come lo smartphone) e l’USB (per collegare la stampante direttamente ad un computer.

Infine, con questo acquisto si ottengono anche 3 mesi di Instant Ink, il servizio di HP che consente di ricevere automaticamente le cartucce a casa quando quella in uso sta per terminare.