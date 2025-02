Stanco degli aumenti? Con Octopus blocchi i prezzi di luce e gas per 12 mesi

In un periodo in cui il costo dell’energia continua a oscillare, avere la certezza di una tariffa fissa è un vantaggio non da poco. Octopus Energy offre una soluzione chiara e conveniente: il piano Octopus Fissa 12M, che garantisce prezzi bloccati per un anno intero su luce e gas, mettendoti al riparo dagli aumenti del mercato. Per verificare i dettagli della fornitura ed eventualmente attivarla basta andare sul sito ufficiale di Octopus.

Tutti i vantaggi di Octopus Energy

L’offerta include un prezzo fisso di 0,1342 €/kWh per la luce e 0,52 €/Smc per il gas, con una quota fissa di commercializzazione di 108€ all’anno. A differenza di altre forniture, Octopus punta su tariffe trasparenti e senza sorprese, permettendoti di sapere sempre quanto andrai a pagare.

Un altro grande vantaggio è l’assenza di vincoli: puoi cambiare fornitore in qualsiasi momento senza penali, garantendoti sempre la libertà di scelta. Inoltre, la gestione completamente digitale dell’account ti consente di monitorare i tuoi consumi e pagare le bollette in modo semplice e veloce, ovunque tu sia.

Oltre alla convenienza economica, Octopus si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, fornendo energia elettrica 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi. In questo modo, non solo proteggi il tuo portafoglio, ma contribuisci anche a ridurre l’impatto ambientale.

Se vuoi stabilità nelle tue bollette e maggiore controllo sulle tue spese, questa è l’occasione giusta. Attivare Octopus Fissa 12M è semplice e veloce, basta accedere al sito ufficiale e completare la richiesta in pochi minuti. Blocca ora il prezzo dell’energia e vivi senza pensieri per tutto il 2025!