Stand e Docking Station, tutti i vantaggi di questa all-in-one

La Docking Station di Techly è una autentica sorpresa. L’abbiamo provata, infatti, per testarne le qualità nel contesto di una disamina per la miglior postazione di produttività con un laptop, ma di fatto lo stand si è rivelato ben più ricco e versatile di quanto non lasciassero trasparire le immagini di presentazione.

Molto più di una Docking Station

Quel che si viene ad avere a disposizione è, a seconda dei punti di vista, un 2-in-1 o un 9-in-1, con tutta la ricchezza che la promiscuità delle due situazioni è in grado di offrire. Il prodotto, infatti, si presenta anzitutto come un elegante supporto per laptop, ripiegabile attraverso una solida cerniera dislocata sul lato lungo, utile a posizionare il portatile secondo l’angolazione che meglio si predilige. Il supporto consente di avvicinare il display al volto (potendo conservare quindi una miglior postura) e di facilitare la digitazione, nonché di favorire la dissipazione del calore favorendo così raffreddamento e performance del dispositivo in uso.

La scocca è dotata di vari gommini in gomma che evitano lo scivolamento del laptop e aumentano il grip sul piano di appoggio, così che si possa lavorare su una postazione sufficientemente solida e stabile. Il corpo, in lega di alluminio, risulta essere molto sottile e leggero, con un meccanismo di chiusura che cancella completamente la presenza del piede di appoggio e consente di conservare facilmente il tutto all’interno di qualsiasi zaino. La cerniera a rotazione è estremamente rigida, mostrando fin dalla sensazione tattile come il supporto sia in grado di porre massima resistenza al peso del laptop e possa quindi garantire la massima stabilità anche dopo molte ore di lavoro. Il device ha dimensioni pari a 270mm per 240 mm (poco meno di un foglio A4) per un peso complessivo che supera di poco i 500 grammi.

9-in-1

La logica del 2-in-1 sta tutta nei connettori disponibili sul medesimo asse della cerniera di apertura/chiusura del supporto. Questa seconda funzione di docking station, infatti, arricchisce il supporto facendo in modo che si trasformi nel valore aggiunto della propria produttività. Il 2-in-1 diventa così automaticamente un 9-in-1 se solo si approfondisce la conoscenza con i singoli connettori disponibili, ognuno dei quali attribuito ad una specifica funzione e portatore pertanto di una precisa utilità.

La Docking Station è infatti in grado di mettere a disposizione:

1x Porta USB-C per il collegamento a un laptop con USB-C o Thunderbolt 3/4

per il collegamento a un laptop con USB-C o Thunderbolt 3/4 1x HDMI (Risoluzione: 1 monitor – 1x HDMI fino a 4K/30Hz)

(Risoluzione: 1 monitor – 1x HDMI fino a 4K/30Hz) 1x RJ45 : porta Gigabit Ethernet con funzionalità di rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps

: porta Gigabit Ethernet con funzionalità di rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps 2x USB-A USB3.2 : velocità di trasmissione massima 5 Gbps

: velocità di trasmissione massima 5 Gbps 1x USB-C : velocità di trasmissione massima (PD100W+USB3.0) 5 Gbps

: velocità di trasmissione massima (PD100W+USB3.0) 5 Gbps 1x slot SD

1x slot microSD

1x Jack audio combo da 3,5 mm

Il funzionamento è semplice: è sufficiente connettere il laptop alla Docking Station e, in modo del tutto automatico, sarà come aver collegato un modulo per il collegamento Ethernet, un lettore per schede SD e microSD, un duplicatore per USB, un convertitore per HDMI e uscita verso un monitor e un cavetto per tradurre la USB-C in un jack audio. Insomma, è come arricchire qualsiasi laptop si abbia in uso, soprattutto se di ultima generazione e quindi spesso privo di lettori per card, uscite HDMI o connettori RJ45 (tutto troppo voluminoso per poter essere previsto su laptop sempre più sottili). Non servono software di appoggio, né driver da installare, né occorre verificare alcuna compatibilità: che si utilizzi un MacBook Pro, un Microsoft Surface, un Chromebook, un laptop Lenovo o un Dell XPS, sarà sufficiente poter connettere la porta USB-C e la moltiplicazione delle porte disponibili sarà cosa compiuta.

Nome in codice “ICA-NTB DOCK91“, la Docking Station è in grado di supportare laptop fino a 15,6 pollici e fino a 3Kg di peso: è del tutto evidente, insomma, come sia contemplata la gran parte dei dispositivi sul mercato.

Ma c’è di più

Se già le caratteristiche di questo stand sono ideali per allestire rapidamente una postazione ovunque e in pochi secondi, il tutto diventa un vero e proprio mai-più-senza grazie ad una caratteristica che contraddistingue il tutto rispetto a molti altri stand tradizionali. La parte che racchiude i connettori, infatti, può essere utilizzata come elemento a sé stante attraverso una semplice manovra che sfila il cilindro dal resto dello stand. Così facendo, quel che si ha a disposizione è una vera e propria Docking Station portatile, ergonomica, di piccole dimensioni e ricca di opzioni. Una volta estratto, il corpo standalone della Docking Station ha una lunghezza di 17cm ed un diametro che supera di poco i 2 cm: può stare comodamente in qualsiasi tasca o zaino, insomma, anche quando lo stand non dovesse servire, ma una Docking Station appresso può sempre rivelarsi soluzione utile per ogni occasione.

Reinserire il cilindro nello stand è facilissimo poiché l’aggancio è guidato da due appositi inserti laterali: in un secondo lo stand 2-in-1 è ricomposto e può tornare ad essere l’appoggio ideale per il proprio laptop.

Il prezzo

Quando ci si attrezza per lavorare con un laptop, che sia presso una propria postazione fissa o che sia per poter spostare la postazione di lavoro su più scrivanie, ci si accorge rapidamente come sia necessario arricchire il laptop di una molteplicità di adattatori e connettori esterni necessari per ogni necessità. Servirà ad esempio un connettore RJ45 per agganciarsi ad una rete, oppure servirà un lettore esterno di card per trasferire immagini, infine servirà un adattatore per poter avere a disposizione più agganci USB in contemporanea. Tutti questi connettori non solo rappresentano una noia continua di agganci e rimozioni (poiché non tutto può essere collegato contemporaneamente sulle poche porte disponibili su un laptop tradizionale), ma rappresentano anche onerosi costi accessori ed ulteriore ingombro nello zaino.

Ecco perché lo stand con Docking Station è una soluzione che consente di avere al tempo stesso molte opzioni, costi ridotti, minor volume occupato e maggior ordine nell’operatività quotidiana. Con soli 114 € (iva inclusa) è infatti possibile avere questa all-in-one e poter iniziare a lavorare in modo nuovo ed efficiente. Un cavo USB-C da 50cm è già incluso nella confezione: è questo il punto di partenza con il quale innestare la Docking Station al PC e dare il via alla moltiplicazione delle utilità e delle periferiche.

Compralo su Techly

Techly è un negozio online affidabile e ricco di opzioni, con tutto il meglio per l’allestimento di postazioni di lavoro ed ogni opzione utile per uffici, illuminazione, PC, mobile, networking e molto altro ancora: un progetto “made in Italy”, insomma, in grado di offrire grandi opportunità attraverso prodotti qualitativi ed un processo di acquisto semplice e sicuro.

In collaborazione con Techly