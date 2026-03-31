Stasera non c'è solo Bosnia-Italia: ecco le altre finali playoff di oggi

Nella serata di oggi, martedì 31 marzo, otto squadre europee si giocheranno l’ultima possibilità per qualificarsi ai Mondiali di calcio 2026 in programma quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per noi italiani la partita più importante sarà Bosnia-Italia, ma chi nutre una profonda passione per il calcio non vorrà perdersi nemmeno gli altri incontri in programma questa sera: Svezia-Polonia, Kosovo-Turchia e Repubblica Ceca-Danimarca.

Quanti questa sera saranno all’estero potranno ugualmente seguire le sfide dei playoff attivando un servizio VPN, grazie al quale è possibile evitare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando ci si trova fuori dal proprio Paese. Uno dei migliori servizi è NordVPN, in offerta a partire da 3,09 euro.

Il programma delle finali playoff per i Mondiali 2026 del 31 marzo

Finale Percorso A: Bosnia-Italia , ore 20:45, allo stadio Bilino Polje di Zenica (diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay)

, ore 20:45, allo stadio Bilino Polje di Zenica (diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay) Finale Percorso B: Svezia-Polonia , ore 20:45, allo stadio Friends Arena di Solna (diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW)

, ore 20:45, allo stadio Friends Arena di Solna (diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW) Finale Percorso C: Kosovo-Turchia , ore 20:45, al Pristina City Stadium di Pristina (visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW)

, ore 20:45, al Pristina City Stadium di Pristina (visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW) Finale Percorso D: Repubblica Ceca-Danimarca, ore 20:45, alla Generali Arena di Praga (visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW)

La vincente di Bosnia-Italia entrerà a far parte del Gruppo B, lo stesso di Canada, Qatar e Svizzera. Per gli azzurri allenati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso non sarebbe un girone impossibile, prima però occorre battere la Bosnia nel fortino di Zenica.

Una delle sfide più incerte si giocherà a Solna, in Svezia, dove la Nazionale scandinava ospiterà la Polonia: in palio c’è la qualificazione ai prossimi Mondiali nel Gruppo F, lo stesso di Paesi Bassi, Giappone e Tunisia.

Per la finale C va in scena l’incontro Kosovo-Turchia, con la Nazionale allenata da Vincenzo Montella favorita assoluta: la vincente entrerà a far parte del Gruppo D, quello dei padroni di casa degli Stati Uniti, del Paraguay e dell’Australia.

Anche la Danimarca vanta i favori del pronostico nel match di stasera contro la Repubblica Ceca: la Nazionale che uscirà vincente dopo i 90 minuti si qualificherà direttamente nel Gruppo A contro Messico, Sudafrica e Corea del Sud.

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