Stop a chiamate e mail spam con Incogni: ti bastano 6 euro al mese

Come fermare chiamate indesiderate e mail spam? Forse non tutti lo sanno, ma all’origine di queste fastidiose interazioni ci sono i broker dati, che creano profili ricchi di informazioni e dettagli personali che vengono acquisiti, a loro volta, da terzi che li sfruttano per inondarci di spam, farci cadere in potenziali truffe, furti d’identità o semplicemente invadere la nostra privacy.

Proteggersi è possibile grazie a potenti strumenti come Incogni, creati appositamente per difendere gli utenti dalle minacce online. In occasione del Black Friday, Incogni offre uno sconto del 55% con il codice coupon “BF2023” sull’abbonamento annuale alla piattaforma, tagliando così il prezzo a soli 6,49 euro mensili.

Utilizzare Incogni per proteggere la propria privacy online

Come funziona Incogni?

Crea un account e indica quali dati desideri rimuovere

Incogni contatterà quindi i broker dati per richiederne la rimozione dai loro database

dati per richiederne la rimozione dai loro database La piattaforma si occuperà di tutto, tenendoti sempre aggiornato su tutti i progressi fatti

Migliaia di aziende raccolgono, aggregano e scambiano i tuoi dati personali senza che tu ne sia consapevole. Incogni li costringe a rimuoverli, garantendo che i tuoi dati rimangano sicuri e privati. Le conseguenze di questi profili realizzati dai broker sono sotto gli occhi di tutti noi.

Dalle telefonate alle e-mail spam, diventate una costante e fastidiosa presenza per alcuni, alle potenziali truffe mirate che vengono messe in atto sfruttando proprio dettagli personali come nomi di parenti e conoscenti, fino all’invasione della privacy (indirizzi di casa, numeri di telefono e tanto altro, alla mercé di sconosciuti) e il rischio più grave, ovvero il furto d’identità.

Richiedere di volta in volta la cancellazione delle nostre informazioni dai database può diventare un processo lungo e tedioso. Con Incogni semplifichi il tutto pagando un semplice abbonamento annuale e ti liberi da ogni problema. Il costo, grazie alla promozione Black Friday in corso, è di soli 6,49 euro mensili con uno sconto del 55%.

