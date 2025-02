Stop ai data broker: elimina i tuoi dati dal web con Incogni in offerta speciale

La tua privacy online è in pericolo più di quanto pensi. I tuoi dati personali vengono raccolti, archiviati e venduti a tua insaputa da data broker e aziende che li utilizzano per pubblicità mirata, telemarketing e persino per attività fraudolente. Incogni è lo strumento che ti permette di riprendere il controllo della tua identità digitale, eliminando le tue informazioni sensibili da database di terze parti.

E oggi puoi attivarlo con il 50% di sconto sul piano annuale, pagando solo 6,99€ al mese invece di 13,98€. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le funzionalità principali di questo strumento.

Come Incogni protegge la tua privacy

Incogni si occupa di individuare i tuoi dati personali presenti nei database di broker online e di richiedere automaticamente la loro cancellazione. Un processo che manualmente richiederebbe settimane di lavoro e dozzine di richieste inviate singolarmente. Grazie alla sua tecnologia avanzata, Incogni agisce in modo continuativo, monitorando la presenza delle tue informazioni e richiedendone la rimozione quando necessario.

Questo servizio è particolarmente utile per:

Evitare telemarketing e spam : riduce drasticamente le chiamate indesiderate e le email promozionali invadenti;

: riduce drasticamente le chiamate indesiderate e le email promozionali invadenti; Proteggere i tuoi dati sensibili : meno informazioni personali disponibili online significa meno rischi di furti d’identità e frodi;

: meno informazioni personali disponibili online significa meno rischi di furti d’identità e frodi; Limitare la profilazione pubblicitaria: i tuoi dati non verranno più utilizzati per annunci mirati invadenti.

Per un periodo limitato, puoi ottenere Incogni a metà prezzo, con il piano annuale a soli 6,99€ al mese invece di 13,98€. Un piccolo investimento per garantire la tua sicurezza digitale e liberarti dalle fastidiose pratiche di raccolta dati online, principale conseguenza di fastidi quotidiani come chiamate dei call center e messaggi spam. Non aspettare, proteggi la tua privacy oggi stesso: vai sul sito di Incogni e attiva subito questo prezioso tool.