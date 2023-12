Storage Cloud: con Internxt il tuo spazio lo paghi la metà

Conosci già Internxt? Noi ti consigliamo di scoprire subito questo storage cloud che non solo è sicuro e affidabile, ma in questi giorni è pure offerto a un prezzo a dir poco conveniente. La promozione in atto, infatti, ti permette di spendere la metà delle normali tariffe.

Un’occasione da prendere al volo se cià che stai cercando è un cloud capace di blindare i documenti e i ricordi per te più importanti. Internxt offre anche un pacchetto gratis con uno spazio di 10 Gb con il quale ottieni archiviazione e condivisione di file criptati e accesso ai file da qualsiasi dispositivo. Nel prossimo paragrafo andiamo a vedere le tre tariffe a pagamento.

Tutte le tariffe Internxt

Tutte le tariffe Internxt (compresa quella gratuita) permettono archiviazione, condivisione, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi dello storage cloud. I pacchetti a pagamento sono 3:

20 Giga: fino a. 20 giga di spazio, paghi 10,68 Euro all’anno 200 Giga: si tratta del pacchetto più acquistato. Ben 200 giga di spazio al costo di 41,88 Euro all’anno 2 TB: 2 Tb di spazio al costo di 107,88 Euro l’anno

I vantaggi di Internxt

Sicurezza : un cloud che utilizza la crittografia end-to-end, che significa che i tuoi file sono crittografati sia sul tuo dispositivo che sui server di Internxt. In questo modo, solo tu puoi accedere ai tuoi file, nemmeno Internxt può vederli.

: un cloud che utilizza la crittografia end-to-end, che significa che i tuoi file sono crittografati sia sul tuo dispositivo che sui server di Internxt. In questo modo, solo tu puoi accedere ai tuoi file, nemmeno Internxt può vederli. Privacy : il prodotto non memorizza alcuna informazione personale sui tuoi file. Non ci sono database di utenti o cronologie di accesso.

: il prodotto non memorizza alcuna informazione personale sui tuoi file. Non ci sono database di utenti o cronologie di accesso. Convenienza: offre una varietà di piani tariffari per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Anche il piano gratuito offre 10 GB di spazio di archiviazione, che possono essere sufficienti per la maggior parte degli utenti.

Acquista subito Internxt: ora è il momento buono, non aspettare che l’offerta scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.