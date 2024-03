Storage cloud, Internxt offre sconti sui 4 piani annuali

Sei alla ricerca di uno storage cloud ampio, solido e sicuro? Internxt è senz’altro ciò che fa per te. Il motivo? Il servizio in questi giorni offre sconti su tutti e 4 i pacchetti annuali , venendo incontro a tutte le esigenze, sia di spazio che di portafogli. I 4 piani sono da 200 Gb e da 2, 5 e 10 TB. I costi sono rispettivamente di 45.99 Euro, 109.99 Euro, 199.99 Euro e 299.99 Euro.

I pacchetti godono di sconti fino al 23% e offrono i seguenti servizi: archiviazione crittografata da 200 GB; condivisione crittografata di file e cartelle; condivisione protetta da password; accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo; accesso a tutti i nostri servizi; carica file fino a 20 GB; autenticazione a due fattori (2FA); supporto premium per i clienti, garanzia di rimborso di 30 giorni.

Ottieni lo spazio di cui hai bisogno con Internxt

Internxt si distingue nel panorama dello storage cloud per il suo impegno verso la privacy e la sicurezza dei dati. Utilizzando la tecnologia di crittografia end-to-end, garantisce che solo l’utente possa accedere ai propri file, senza possibilità di intercettazioni esterne. Questo livello di sicurezza, unito a una struttura di prezzo competitiva, rende il servizio una scelta preferenziale per privati e aziende che cercano una soluzione affidabile per lo storage dei dati.

L’offerta attuale include sconti sui quattro piani di abbonamento, progettati per soddisfare diverse esigenze di spazio e budget. Dal piano base, ideale per chi cerca uno spazio sicuro per archiviare documenti importanti, al piano più avanzato, pensato per le aziende che necessitano di grandi quantità di spazio per la gestione dei dati, Internxt offre una soluzione per ogni necessità.

I dettagli degli sconti applicati ai vari piani sono pensati per rendere lo storage cloud ancora più accessibile. Che si tratti di un utente singolo alla ricerca di uno spazio sicuro per le proprie foto e documenti, o di un’organizzazione che necessita di gestire dati sensibili con la massima sicurezza, l’azienda propone una soluzione conveniente e su misura.