Storage Cloud Internxt, piano a vita da 10 Tb a soli 75 Euro

Oggi ti presentiamo una opportunità più unica che rara per chi ha bisogno di uno storage cloud dallo spazio gigantesco a un prezzo irrisorio. Internxt offre, infatti, il suo piano da 10 Tb a a soli 75 Euro . Il servizio, a costo pieno, ha un prezzo di 299.99 Euro. Incredibile, ma assolutamente una offerta da non perdere e che, probabilmente, non si riproporrà tanto facilmente.

Internxt si sta rapidamente affermando come uno dei leader nel settore dello storage cloud, grazie alla sua promessa di sicurezza e privacy superiore. La piattaforma utilizza una crittografia end-to-end avanzata, garantendo che i dati degli utenti siano protetti non solo durante il trasferimento ma anche quando sono memorizzati sui server. In questo modo, solo l’utente può accedere ai suoi file, nessun altro – nemmeno Internxt stessa – può visualizzarli o usarli.

Con Internxt hai tutto lo spazio che desideri a costi super

L’offerta di un piano a vita da 10 Tb a soli 75 Euro è particolarmente attraente per chi cerca una soluzione a lungo termine senza doversi preoccupare di rinnovi annuali o mensili. Questo significa che con un unico pagamento, hai la certezza di non dover mai più preoccuparti dello spazio di archiviazione per i tuoi dati.

È una soluzione ideale sia per professionisti che necessitano di grandi quantità di storage per il loro lavoro, sia per privati che desiderano conservare ricordi e documenti importanti senza il timore di perdere nulla.

La facilità d’uso è un altro punto di forza di Internxt. L’interfaccia utente è pulita e intuitiva, rendendo semplice per chiunque, indipendentemente dalla competenza tecnologica, iniziare a utilizzare il servizio. Il processo di caricamento e accesso ai file è fluido e può essere gestito con pochi click, da qualunque dispositivo, sia esso un computer, uno smartphone o un tablet.