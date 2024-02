Stravolgi la tua televisione con 27 EURO, ecco il FIRE TV Stick Lite con Alexa,

Oggi finalmente potete comprare il fantastico Fire TV Stick Lite per pochi euro su Amazon visto che è tornato lo sconto. La chiavetta magica da inserire nella porta HDMI del vostro vecchio TV ritorna con il 20% di sconto.

Gli utenti che vogliono procedere all’acquisto, avranno modo di pagarla solo 27,99 € con due anni di garanzia e spedizione entro domani.

Il Fire TV Stick Lite di Amazon costa pochissimo ma è super efficace

Il punto focale di questo prodotto è sicuramente la sua grande comodità di utilizzo. Il Fire TV Stick Lite, come tutti gli altri modelli, va semplicemente collegato alla porta HDMI del televisore al quale si vuole aggiungere. In questo modo si potrà accedere ad un mondo totalmente nuovo, fatto di piattaforme video come Netflix e Prime Video ma non solo.

Sarà esattamente come accedere ad una nuova smart TV, dotata peraltro della qualità portata dall’hardware del device. Tutto sarà infatti molto fluido e soprattutto semplice da usare, vista la grande intuitività. Ovviamente non manca il supporto dell’assistente vocale più famoso al mondo, ovvero Alexa.

Piccolo, versatile e soprattutto performante: questi sono gli aggettivi che si addicono perfettamente al Fire TV Stick Lite di Amazon. Usarlo su più televisioni non sarà un problema poi: basterà staccarlo dalla propria TV per collegarlo ad un’altra, magari a casa di un amico. Non ci sarà alcun problema di memoria, siccome tutto ciò che c’è memorizzato al suo interno sarà automaticamente trasportato. In poche parole, sarà come portarsi dietro la propria televisione.

Oggi il prezzo è davvero fantastico, grazie soprattutto al 20% di sconto; Amazon rende il prodotto disponibile per 27,99 € con spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.